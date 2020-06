La Plata: tenía cáncer, la internaron en una clínica junto a un paciente con coronavirus y murió

Según la familia de Cendagorta, hubo "impericia" y no descartan que el deceso de su madre haya sido por haberse contagiado el virus. Además, sostienen que durante las visitas al Instituto Diagnóstico de La Plata estuvieron expuestos, por lo que permanecen aislados desde hace varios días.

Juan Pedro Diez, uno de los hijos de Cendagorta, aseguró que el viernes 22 de mayo su madre, en proceso de quimioterapia luego de sufrir una metástasis en febrero, presentó algunas complicaciones como náuseas y vómitos, por lo que tuvo que ser asistida por la vía intravenosa. Sin embargo, tras una revisión de su médico de cabecera, el martes 26 concurrió a un centro médico para someterse a una serie de evaluaciones y terminó internada.

"La internamos en el Instituto del Diagnóstico, tras recomendación del médico clínico domiciliario para que le colocaran una sonda y empezara a recibir alimentación en ese nosocomio. Al día siguiente ella debería haber vuelto a su casa", sostuvo Diez.

Sin embargo, después de algunas horas de internación, los hijos de Cendagorta comenzaron a presagiar que algo podía llegar complicarse: una mujer que estaba internada en la misma habitación desde unas horas antes manifestaba un evidente cuadro de fiebre y tos, dos de los síntomas del Covid-19, según consignaron. "La señora mostraba claramente signos de fiebre alta, balbuceaba sin parar. Entre las 18hs y las 22hs, me quede con mi madre y me remplazó la cuidadora que teníamos. Fueron no menos de cinco las veces que solicité a las enfermeras una toma de temperatura a dicha paciente, era más que evidente que esa señora no estaba bien. Lo mismo me fue informado posteriormente por la cuidadora", recordó Juan en la denuncia, según publicó El Día.

El denunciante señaló que "al día siguiente a las 11:30 la señora de la cama de al lado comenzó a tener tos nuevamente y recién en ese momento le tomaron la temperatura e inmediatamente la llevaron al piso 3, que es donde están aislados los pacientes con Covid o los 'sospechosos'".

Diez dijo que, a partir de ese momento, por el posible caso de coronavirus en la habitación, la preocupación fue en aumento. Y que debían esperar 48 horas para conocer si efectivamente la paciente estaba infectada. En tanto que la habitación fue desinfectada. Según consta en la denuncia, pasado el plazo se conoció que efectivamente "la señora que había estado compartiendo habitación con mi madre dio positivo de Covid-19".

El sábado llegó la noticia que no esperaban recibir pero que tampoco descartaban y que los mantenía desvelados. "A las 11hs nos informan que mi madre tenía 38 de fiebre y que estaba dormida", se consignó en la denuncia. Lo peor fue notificado en horas de la tarde: " A las 18hs me llaman y me comunican que mi mamá había fallecido recién". Juan afirmó que "desde el Instituto del Diagnóstico no nos informaron el motivo del deceso. Ninguna autoridad del establecimiento se comunicó conmigo. Insistí llamando hasta que me informaron que fue por 'una complicación pulmonar'".

No obstante, siempre a decir de los denunciantes, se aguardan por los resultados del test practicado a su madre para saber si efectivamente el deceso fue causado por el Covid-19 o no. Según exponen los hijos de Cendagorta, "el actuar de la clínica, violando los protocolos sanitarios ha generado el fallecimiento de mi madre y puso en riesgo tanto a mi persona, la cuidadora y mis hermanos y todo el personal de esa institución".