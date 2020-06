¡No se dio cuenta! Una senadora de México apareció desnuda en una videoconferencia

Martha Lucía Mícher Camarena, de 66 años, no se percató que su cámara estaba encendida durante la videoconferencia y comenzó a cambiarse de ropa frente a su computadora en plena videoconferencia.

De la sesión parlamentaria participaban otros quince senadores del Movimiento Regeneración Nacional, el Gobernador del Banco México y medios de comunicación.

senadora mexicana No se dio cuenta que la cámara de Zoom estaba prendida

Tras el incidente, la senadora publicó una carta en sus redes sociales en la que pidió disculpas y explicó que se percató de lo sucedido gracias al llamado de dos de sus colegas: “No domino las nuevas tecnologías de comunicación a distancia, lo cual en ocasiones ha jugado en mi contra”, admitió.

https://twitter.com/MaluMicher/status/1266449461926133762 Comparto con ustedes este texto, agradezco sinceramente todas y cada una de las muestras de cariño y solidaridad. Por el respeto a la dignidad de todas las mujeres y las niñas. pic.twitter.com/lJEcX9qx0S — Martha Lucía Mícher Camarena (@MaluMicher) May 29, 2020

"En una parte de la sesión, sin darme cuenta y mientras la cámara de mi computadora se encontraba encendida, me cambié de ropa mostrando mi torso desnudo”, explicó la senadora: “Continué participando en la sesión y gracias a una llamada de los senadores Alejandro Armenta Mier y Ovidio Peralta Suárez me percate de mi error", indicó sobre quienes le avisaron de lo sucedido rápidamente.

En su pedido de disculpas, Malú Micher también se refirió a las burlas que recibió por su cuerpo y aseguró que, al no ser consideradas de interés, actuará contra quienes difundan las imágenes originales.

"Las mujeres no tenemos por qué avergonzarnos de nuestros cuerpos. Soy una mujer de 66 años que ha amamantado a cuatro hijos, tres de los cuales hoy son profesionales y hombres responsables, y me siento orgullosa de que mi cuerpo los haya alimentado: soy una mujer que ha militado en la izquierda por casi 40 años, y que ha ocupado diversos cargos públicos por mi férreo compromiso en la defensa de los derechos humanos de las niñas y las mujeres de este país; soy una mujer que no se avergüenza de su cuerpo, sino que lo quiere y lo cuida", sostuvo la senadora.

