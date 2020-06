Gregg Popovich criticó ferozmente a Donald Trump: "Es un idiota trastornado"

"Es increíble. Si Trump tuviera cerebro, aún si fuera 99% cínico, saldría y diría algo que una a la gente. Pero no le interesa unir a las personas. Pero no le importa unirlas, ni siquiera ahora. Así de trastornado está. Solo piensa en él y en lo que le beneficia personalmente. Nunca busca el bien mayor”, lanzó Popovich en una entrevista con The Nation.

popovich NBA.jpg Estados Unidos: el entrenador de la NBA Gregg Popovich criticó sin filtro a Donald Trump

"No es que sólo sea divisor, es destructor. Estar ante él te lleva a morir, te comerá vivo por sus propios objetivos. Me deja perplejo que tengamos un líder que no puede decir 'black lives matter'. Por eso se esconde en el sótano de la Casa Blanca. Provoca las situaciones y huye como un niño de escuela primaria”, dijo el entrenador y opinó que “lo mejor es ignorarlo”.

Y sostuvo con dureza sobre el accionar de Donald Trump: “No hay nada que pueda hacer para mejorar esto debido a quién es: un idiota trastornado”.

"Es muy claro lo que se necesita. Necesitamos un presidente que salga y diga que 'las vidas negras importan'. Sólo hay que decir eso […] Él no puede hacer nada que nos ponga en un camino positivo porque no es un líder", añadió el legendario entrenador que tuvo entre sus jugadores a Emanuel Ginóbili.

En el mismo sentido, Popovich se refirió a las protestas que en las últimas horas tomaron las calles de varias ciudades de Estados Unidos: "Lo que me sorprende es que la violencia policial y el racismo es algo que ya vimos antes. Y nada cambia. Es por eso que las protestas han sido tan explosivas, pero sin liderazgo. Y sin entender cuál es el problema, nunca habrá cambio”, sostuvo y opinó que “los estadounidenses blancos han evitado reconocer este problema desde siempre”, porque tuvieron el “privilegio” de hacerlo, algo que, opinó, tiene que cambiar.