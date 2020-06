La Ciudad quiere abrir los locales de ropa, calzado, más salidas para chicos y la posibilidad del running

Comienza una nueva cuenta regresiva. La expectativa está puesta nuevamente en cómo continuará la cuarentena desde el próximo lunes. Comenzó otra semana cargada de reuniones y definiciones importantes, con el ojo puesto en el área metropolitana, que por la cantidad de contagios ha avanzado poco y nada, a diferencia del resto del país que pudo ir retomando actividades.



Lo cierto es que posiblemente habrá algunos cambios significativos, sobre todo en Capital Federal, siempre y cuando la curva de contagios se mantenga de esta manera. En tanto, en provincia de Buenos Aires seguirá todo igual pero sin marcha atrás.



Las fuentes consultadas por minutouno.com afirmaron que la Ciudad analiza habilitar que las personas puedan salir a correr en lugares al aire libre en horarios específicos, pero todo se definirá más cerca del fin de semana.



“Nosotros no lo llamaríamos flexibilización de la cuarentena, si no de algunas libertades si la curva de contagios lo permite”, afirmaron cercanos a Horacio Rodríguez Larreta.



Otros de los cambios podría modificar las salidas recreativas para los chicos el fin de semana. Hoy es por finalización de DNI, en la próxima etapa podría ser libre tanto sábados como domingo aunque siempre por una hora en el día y a 500 metros de la vivienda.



“Notamos que no hubo una salida masiva y que se respetaron todos los protocolos”, cuentan desde la sede de Parque Patricios.

Los locales comerciales de ropa y venta de zapatos, por ejemplo, podrían utilizar el sistema de retiro en el local. Es decir, que las personas podrán comprar online y retirarlo en el comercio. Hoy se vende sólo por delivery.



Otro cambio en Capital Federal sería la apertura de los 10 mil comercios que cerraron hace diez días porque estaban en zonas de mucha circulación, como Balvanera, Constitución o el microcentro porteño.



Las galerías de arte también están en la lista de posibles aperturas. “Lo que sí permanecerán cerrados son los shoppings” afirmaron los voceros.



Algunas de estas cuestiones fueron planteadas este lunes en Casa Rosada en el cónclave que encabezó el jefe de Gabinete Santiago Cafiero en el Salón de las Mujeres. Allí se comprobó el bajo uso del transporte público y una estabilidad en el paso de personas desde el Conurbano a Capital y viceversa. Lo que también se dejó en claro que la apertura de nuevos comercios o actividades no debería implicar un mayor tráfico de gente.