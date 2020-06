Desesperado pedido de dos jóvenes varadas en Perú con sus mascotas

Como sucedió con una adolescente en Salta, a ellas no les permiten viajar con sus compañeros de vida, y dejarlos allá no es una opción. Los animales son su familia.

peru

En un video, las jóvenes cuentan que ya no le queda dinero para esperar y que nadie les ha dado respuestas. "Estamos varados en la barranca a cuatro horas de Lima con nuestra perrita Murci que rescatamos de Mancora, donde trabajamos la temporada de verano. Somos trabajadores de la economía popular, lo cual esta situación nos imposibilita a generar dinero para poder solventarnos. Dejar a Murci no es una opción. Estamos cansados de que no nos escuchen", cuentan Agostina y Jonatan, ambos de 29 años.

Una situación similar vive Manuela Letto, una joven rosarina de 25 años, que convive con sus dos gato, adoptados para salvarlos del maltrato y la indiferencia. "Estoy varada en Mancora con Sashimi e Ingis, mis 2 gatos, que fueron rescatados de condiciones deplorables. Actualmente me encuentro imposibilitada para poder generar dinero y mis recursos se están agotando. Hace 3 meses que estamos esperando ya que no nos permiten viajar con ellos. Queremos volver a casa", pidió.