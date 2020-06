Comenzó la complementación entre los puertos de la provincia de Buenos Aires

El plan se sustenta en el hecho de que en que en el Puerto de Buenos Aires funcionan 3 terminales operando 5 buques semanales, mientras que en Dock Sud (Exolgan) operan 4 buques por semana en una sola terminal; este alto nivel de ocupación en Dock Sud genera la posibilidad de que al menos un buque semanal mude sus operaciones desde Exolgan al Puerto de La Plata (Tecplata), sin afectar la sustentabilidad de Dock Sud y generando un circulo virtuoso entre ambos puertos de la provincia. Esta iniciativa traerá aparejada la creación en La Plata y alrededores de 200 puestos de trabajo.



En efecto, por gestiones reservadas de alto nivel, las lineas maritimas ONE, Hapag Lloyd y MSC (integrantes del consorcio que gestiona el servicio GS1/Golfo) ya están dando pasos en ese sentido. La empresa Hapag Lloyd planea prontamente descargar un buque con contenedores para poder abastecer a los exportadores de la zona sur. Por su parte, el Sr. Patrick Campbell, ejecutivo de la naviera japonesa ONE, manifestó en recientes declaraciones “Tecplata todavía no tiene líneas, pero le faltan pequeños ajustes de dragado para convertirse en una terminal muy importante”.

Por su parte MSC, accionista de Exolgan y socia de la empresa de Singapur PSA -vinculada con Nicolas Caputo- está dispuesta a colaborar con las autoridades provinciales. En efecto, otra consecuencia que transparentó la solución de contratos de concesión en el puerto de Buenos Aires, por parte de AGP, es que dejo expuesto que por dichos contratos las terminales portuarias del Puerto de Buenos Aires tributan mucho mas canon y tasas de lo que Exolgan tributa a la provincia de Buenos Aires. Caputo habia hecho gestiones para prorrogar la concesion de Exolgan pero el gobierno de Maria Eugenia Vidal se lo impidió. Ahora MSC aceptaría operar el trafico GS1/Golfo en La Plata a cambio de no modificar sus actuales condiciones contractuales en Exolgan.