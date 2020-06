Desde la empresa en la que se registró el incendio pidieron "esperar a lo que digan los expertos"

"Hubo aparentemente un trabajo de Edenor en la zona", indicó el abogado en diálogo con C5N y aseguró que "en el depósito no había materiales explosivos" luego de que en el local se registraron dos explosiones. Luego agregó: "Los trabajadores están bien, por suerte no hay heridos".

"No soy experto y no me quiero apresurar a ver lo que dicen los peritos, el local estaba habilitado", declaró Dattoli y aseguró: "Nos vamos a poner a disposición de la Justicia mañana a la mañana con la documentación y la habilitación del local".

Sin embargo deslizó que el incendio podría haber ocurrido "posiblemente por un cortocircuito".

Este martes, dos bomberos murieron y seis resultaron heridos por dos explosiones que se produjeron en el subsuelo de un edificio de 14 pisos tras un incendio en el déposito de un local comercial situado en la planta baja, en el barrio porteño de Villa Crespo.

El ministerio de Seguridad porteño informó que los bomberos fallecidos son el comandante Director Ariel Gastón Vázquez de la Compañía de Planeamiento Desarrollo, y el subcomisario Maximiliano Firma Paz de la Estación VI Villa Crespo, ambos dela Ciudad de Buenos Aires.

Los seis bomberos heridos fueron trasladados a los hospitales Fernández, Durand, Churruca, Zubizarreta e Instituto del Quemado, mientras que los oficiales trasladados al Churruca y al Durand son los que estaban en más grave estado de salud.

El bombero derivado al Hospital Durand, de 26 años, con graves quemaduras en las vías aéreas superiores, fue trasladado al Hospital Churruca, informaron fuentes de Salud del gobierno de la Ciudad. Además, fueron asistidos por el SAME un oficial de la Policía y otros ocho bomberos.