Lammens tildó de irresponsable la actitud de Riestra de romper la cuarentena

Señaló con dureza el accionar de un grupo de trabajadores del club de Villa Soldati, de la Primera Nacional, al violar el aislamiento obligatorio.

"Me parece que es una irresponsabilidad violar la cuarentena de esa manera cuando todos estamos haciendo un esfuerzo enorme para cumplir con un proceso que incluso ha tenido un impacto económico durísimo para el país", opinó Lammens y añadió: "Violarla de esa manera, además, sabiendo que el resto de los equipos tampoco está entrenando, que todos están cumpliendo a rajatabla es una irresponsabilidad por parte de quienes lo hicieron", dijo en radio La Red.

Sobre las posibles sanciones a la institución expresó que "esto va más allá del ministerio y de la AFA. Es una cuestión que evaluará la jurisdicción donde se produjo la violación, en este caso la Ciudad de Buenos Aires, y aún no he hablado con nadie de ellos pero entiendo que la Ciudad tomará medidas".

Respecto al regreso del fútbol, el ministro dijo que "no es una decisión que dependa del Estado Nacional. El Estado lo que tiene para decir ahí es si están las condiciones dadas para hacerlo pero después cada una de las Federaciones, en este caso la AFA, es quien decide si vuelven los torneos y dónde se juegan".

En relación a esto, el ministro contó que Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, lo llamó para ofrecerle que allí - donde no el virus hoy está controlado-, se haga el egreso pero que el organismo del fútbol no consideró la posibilidad.

"Me llamó el Gerardo Morales pero en ese caso la decisión la tiene que tomar la AFA. Si está dispuesta a jugar en Jujuy, eventualmente nosotros haremos los protocolos necesarios para que cada uno de los equipos viaje a esa provincia y demás pero hoy me parece que no es la intención de la AFA", afirmó.