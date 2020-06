Chubut: Mariano Arcioni pedirá la destitución del fiscal del "desahogo sexual"

"Son aberrantes sus expresiones, en una sociedad que queremos sea más justa. Estamos analizando los planteos correspondientes para no dejar esta causa impune, por respeto a la víctima y a su familia", expresó el gobernador de Chubut en su perfil de Twitter.

Fuentes del gobierno consultadas por Télam admitieron que "el gobernador dio instrucciones precisas para iniciar un proceso de jury ante el Consejo de la Magistratura".

https://twitter.com/arcionimariano/status/1268374913066381312 Repudio absoluto a las declaraciones del Fiscal Rivarola. Son aberrantes sus expresiones, en una sociedad que queremos sea más justa. Estamos analizando los planteos correspondientes para no dejar esta causa impune, por respeto a la víctima y a su familia. — Mariano Arcioni (@arcionimariano) June 4, 2020 Violación en grupo en Chubut: el gobernador pediría el enjuiciamiento del fiscal que habló de "desahogo sexual" para bajar los cargos de los acusados Violación en grupo en Chubut: el gobernador pediría el enjuiciamiento del fiscal que habló de "desahogo sexual" para bajar los cargos de los acusados

El fiscal sobreseyó a los denunciados T. S. y R. V. porque eran menores de edad al momento del ataque, y le bajó la imputación a Joaquín Pérez, Leandro del Villar, Luciano Mallemaci y Ezequiel Quintana, que ahora enfrentan un juicio abreviado por "abuso sexual simple", al entender que no se trató de un abuso agravado sino de un "accionar doloso de desahogo sexual".

La frase causó indignación una vez que se hizo público el cambio de imputación, así como también se cuestionó que los cargos actuales tienen una pena menor de tres años de prisión y por lo tanto pueden quedar en suspenso, es decir, que los acusados no irían a la cárcel.

manada chubut Chubut: indignación por un fiscal que acusó de "abuso sexual simple" a cuatro varones que violaron a una adolescente

Desde la fiscalía explicaron en un comunicado que "el abuso sexual es justamente una conducta que busca el desahogo sexual del autor sabiendo que lo hace sin el consentimiento de la víctima, que va a cometer una ataque sexual, que se trata de un delito, y consciente de ellos avanza sin consideración del daño que va a provocar en esta", y que por lo tanto "eso es dolo" y "por eso, en el contexto de una exposición, el uso de la frase 'desahogo sexual doloso', resume lo que escribimos en varios renglones fundamentalmente si se hubiera utilizado en el contexto de audiencias o escritos reservados a los que solo debieran acceder profesionales del derecho".

Pero el caso tomó notoriedad nuevamente no sólo por tratarse no sólo de una violación en grupo perpetrada contra una menor de edad sino también porque las familias de los acusados serían "reconocidas" en Puerto Madryn y Trelew, lo que hizo que se los llamen "los hijos del poder". Así fue como el público más amplio -que no está acostumbrado a leer escritos juridicos- llegó a la frase "desahogo sexual".

fiscal Fernando Rivarola El fiscal de Rawson, Fernando Rivarola, cambió la imputación a "abuso sexual simple"

La denuncia de la víctima empezó en redes sociales, donde describió que había "ido una fiesta a la casa de RV", uno de los sobreseídos.

"A poco tiempo de llegar perdí la conciencia y es ahí cuando una de mis amigas me encontró en una habitación siendo abusada por un grupo de cuatro varones (EQ, LDV, LM, RV) mientras JP era testigo y TS sostenía la puerta evitando que entre alguien o que pueda salir", contó la víctima.

Tras el abuso sexual la joven "estaba en estado de shock y como estaba desnuda" buscaron su ropa, "que estaba desparramada en la habitación oscura y llena de camas donde sucedió la violación".

"En ese momento el dueño de la casa echó a todo el mundo de la fiesta al grito de que no cuentan nada", reveló.