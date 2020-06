VIDEO: escupió y se limpió la nariz con un pedido abierto

Delivery escupe la comida antes de entregarla

"Son cuatro minutos de filmación. Primero cuando empezamos a ver los movimientos de este repartidor, nos llamó la atención que manipulara la comida", explicó el empleado de la administración a El Día sobre el episodio que tuvo lugar en ubicado en 54 N° 456, entre 4 y 5.

El episodio comenzó a salir a la luz luego de que el encargado del edificio de La Plata reclamó que había encontrado una escupida en la puerta de entrada. "Nos entró la duda y de forma inmediata nos pusimos a revisar las cámaras a fin de establecer si se trataba de algún consorcista o inquilino", agregó sobre el alerta ante los riesgos de contagio de coronavirus.

En ese sentido, recordó que "en este momento de pandemia, se vuelve muy importante respetar las normas de higiene y si alguien las estaba incumpliendo íbamos a notificar" y por eso se pusieron a revisar el registro de la cámara de la entrada para identificar al responsable.

Allí pudieron ver a un repartidor de una "pizzería de la zona" descender de la moto con una caja en la mano y, mientras se va a aproximando al edificio, la abre y mete la mano, como si estuviera acomodando algo.

Luego se aprecia cómo se descubre la boca y la nariz con el pedido abierto. También se suena la nariz con la caja abierta, colocada justo debajo de su rostro.

Entonces la administración se puso en contacto con el 147 a fin de radicar la denuncia, pero no consiguieron una respuesta concreta.

"Me dijeron que llame a las ambulancias que andan dando vuelta en la ciudad. Otros me sugirieron que vaya a la comisaría pero no puedo acercarme a la policía por este tema de la pandemia. Tengo que cuidarme", denunció.