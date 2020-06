El Gobierno planea para agosto la vuelta a las clases en algunas provincias

"Imaginamos que se puede proyectar un regreso a clases después de las vacaciones de invierno, en agosto, pero un regreso distinto a como era antes", aseguró en diálogo con El Destape Radio.

Y advirtió que "no es lo mismo provincias que no tienen casos hace más de 50 días que la ciudad de Buenos Aires. En la mayoría de las provincias donde no hay circulación y ya hay apertura de sectores de trabajo, imaginamos que luego de las vacaciones de invierno puede proyectarse un regreso" .

En cuanto a la situación del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se registran del 85 al 90% de los casos positivos que se detectan todos los día señaló: "Si en el AMBA la realidad se empieza a parecer a la del resto del país podemos proyectar el mismo regreso a clases en agosto, pero tiene que tener las mismas cifras".

Según afirmó Trotta, "la educación implica un traslado de 15 millones de personas en todo el país". "Por eso hay que ser cuidadoso con todas las medidas", sostuvo y reconoció que "puede ser una alternativa que en las escuelas rurales se vuelva antes", pero que "tiene que haber consenso de todos los sectores educativos para el regreso a las clases y sin apurarnos".

"Los protocolos para las clases tienen que ver con el distanciamiento, con lo que hay que hacer con un caso positivo y la circulación", señaló el ministro.