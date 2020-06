Alarma en San Martín: 43 casos de coronavirus en un hogar para discapacitados

“Ayer recibimos la llamada de un médico de la institución que nos informó que mi hijo tiene coronavirus”, este mensaje lo recibieron los familiares de los pacientes discapacitados del Hogar Puentes de Chilavert. El número preocupa, porque de los 47 residentes, solo 4 dieron negativos a los test que les realizaron el pasado lunes. Los familiares alarmados denuncian que todavía, a 10 días de haberse confirmado el primer caso, no están autorizados los traslados de los pacientes sanos por lo que el virus podría seguir expandiéndose.

“Hisoparon a todos los residentes entre el lunes y el martes, sólo 4 dieron negativo, de ese número hay dos pacientes que por decisión de sus familiares serán trasladados a otros lugares, mientras que los otros dos permanecerán en el instituto”, explicó una fuente de la Municipalidad de San Martín a Ámbito Fianciero. “Todos son asintomáticos, por lo que la idea es seguir monitoreándolos constantemente para ver si aparecen síntomas y en base a eso si alguno se complica llevarlo a un hospital”, aclaró.

Embed

“Para evitar problemas en los traslados, algo que es muy difícil en este tipo de pacientes, van a dejarlos dentro del hogar y el instituto se convertiría así en un centro de aislamiento”, detalló la mamá de un paciente con autismo que dio positivo al Covid-19. En el caso de que los residentes comiencen a tener síntomas y su cuadro se complique deberán ser trasladados a hospitales ya que el hogar solo cuenta con enfermeras.

La principal preocupación de los familiares es que aún no se ha testeado al personal que trabaja en la institución y que acompañan constantemente a los internados. “Los trabajadores que no se hisoparon fue por decisión de ellos mismos que decidieron quedarse ahí y no van a salir, seguramente están contagiados también”, indicó la fuente de la Municipalidad de San Martín.

Desde la Comuna por su parte salieron a aclarar que “el Hogar adaptó los protocolos y los turnos del personal médico cuando comenzó la cuarentena. Las enfermeras y acompañantes comenzaron a hacer turnos de varios días en continuado, durmiendo en el lugar, para evitar la entrada y salida del personal de manera cotidiana. Cuando una de las asistentes dejó el lugar y llegó a su casa, en el barrio 31 de la Ciudad de Buenos Aires, fue testeada en el marco de los controles que se realizaron en el lugar durante las pasadas semanas. Dio positivo el 25 de mayo, y las autoridades del Hogar se aislaron desde el día 26”.

Aunque los familiares difieren con esa versión y aseguran que la Municipalidad actuó tarde lo que hizo que el virus se propague por todo el establecimiento de forma muy rápida. “El primer caso se dio el 18 de mayo y ahora casi el 100% de los pacientes están contagiados”, denunció una de las madres que prefirió no dar a conocer su identidad.

“Uno de los pacientes dio negativo el lunes, pero en este contexto no sabemos si hoy está o no contagiado, le recomendaron a la familia que lo saqué del hogar, pero ni la obra social, ni la municipalidad están trabajando para darle una solución a los padres. No están pensando ni en la familia ni en el paciente que hoy está corriendo riesgo de contagiarse”, sostuvo esta mamá preocupada por la grave situación del instituto.

Es que los traslados de estos pacientes, la mayoría con problemas psicológicos, autismo o parálisis cerebral, no es sencillo y menos en un contexto de pandemia. “El problema es que los supuestos negativos deben ser trasladados y les recomiendan a los familiares que sean llevados a su domicilio pero es muy posible que el paciente se haya contagiado en los últimos días, por lo que es un riesgo recibirlo en su domicilio, desde epidemiologia no les dan una solución ni un lugar seguro donde trasladarlos”, contó un familiar consultado por este diario.

La mayor preocupación es que los tratamientos en este tipo de pacientes son sumamente complejos. “Mi hijo si tiene que ser trasladado no puede hacerlo solo, tiene que haber una persona que lo contenga porque se arranca las vías. Además no se les puede alterar la medicación psiquiátrica, mi hijo, a pesar de ser un adulto, es como un bebé”, resumió una mamá que hace una semana no duerme por la angustia y hoy se comunica a diario con su hijo, a través de videollamadas, para ver su salud.

La Municipalidad de San Martín informó que se encargó de testear al personal que había salido antes de las medidas de aislamiento en el hogar. En total son 16 personas, y aún no hay resultados sobre esas personas.