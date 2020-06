Cuarentena: Tucumán abre bares, restaurantes, gimnasios y habilita reuniones familiares

La apertura de bares y restaurantes que funcionan en lugares abiertos, gimnasios y reuniones familiares a las que asistan no más de 10 personas integran la lista de actividades que se autorizarán en Tucumán a partir del lunes, como parte de las habilitaciones dispuestas por el gobierno provincial.



“Vamos a flexibilizar pero respetando las normas de bioseguridad como el lavado de manos, el uso de tapabocas y el distanciamiento social", explicó la ministra de Salud Pública, Rossana Chahla.



Durante una conferencia de prensa ofrecida este sábado por la noche en la Casa de Gobierno, la titular del área de Salud explicó que "si todo funciona como corresponde, iremos ampliando de acuerdo al pedido que vienen realizando", pero advirtió que. "en caso de ser necesario y ante un aumento de casos volveremos a retroceder”.



Los bares y restaurantes abrirán sus puertas de 17 a 24 por el momento y los clientes tendrán que estar en un lugar al aire libre, ocupar mesas distribuidas a un metro y medio de distancia y en cercanías al domicilio, mientras que los gimnasios funcionarán con turnos.



Los locales deberán contar con todas las normas de bioseguridad, se tendrá que respetar el distanciamiento y las medidas de higiene que estarán en la página del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), indicaron desde el Gobierno.



Por su parte, la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse afirmó que se habilitarán los ciber para las personas que no cuentan con computadoras ni tienen Internet y deben ingresar a páginas web como la de Anses para hacer trámites.



Por último, señaló que las reuniones familiares también entran entre las flexibilizaciones, pero aclaró que "no podrán concurrir más de 10 personas" y advirtió que la medida entrará en vigencia desde el lunes próximo, no a partir de este fin de semana".



Los empleados de la administración pública aún no volverán a sus tareas habituales y sólo habilitarán guardias mínimas en las reparticiones.



Tucumán es una de las provincias que a partir del lunes pasará del aislamiento social al distanciamiento social, pero el gobernador Juan Manzur aclaró que la cuarentena será respetada hasta el 28 de junio.



"Hay que actuar con prudencia y tener mucha serenidad a la hora de tomar decisiones, no se pude hacer cualquier cosa", indicó a la prensa durante una de las recorridas realizadas hoy para supervisar obras.



Las actividades se vienen flexibilizando "de a poco" en Tucumán y en los próximos días "se tomarán nuevas medidas en ese sentido", señaló el gobernador,.