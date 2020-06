Lionel Scaloni habló sobre su relación con Jorge Sampaoli

Aunque no todo salió como lo esperaba, ya que la actuación de la Selección Argentina en la Copa del Mundo dejó mucho que desear. Es por eso que el presidente de la AFA, Claudio "chiqui" Tapia tomó la decisión de desplazar del cargo de entrenador a Sampaoli, pero distinta es la situación de Scaloni, quien decidió seguir ligado a la Asociación del Fútbol Argentino.

En diálogo con el programa emitido por DirecTV Sports, Así se habla en casa, el actual técnico del seleccionado argentino contó la reacción de Jorge ante esta decisión.

"Luego del Mundial le mandé un mensaje a Sampaoli y le escribí que me gustaría quedarme en la AFA. Quizá no le gustó, pero es lógico que un ayudante que tiene vocación de técnico quiera largarse solo. Nunca más hablé con él después de eso”, expresó.

"Me quedé para entrenar a la Sub 20. Jamás pensé que iba a terminar en la mayor, que es lo que se dio después”, explicó el entrenador. "No hace falta una bandera que diga ‘perdón, Scaloni’, porque jamás me sentí menospreciado. Yo ya sé que no tenía experiencia”, dijo respecto a las críticas recibidas en las primeras semanas.

Por otro lado, el técnico habló sobre la posibilidad de que Mauro Icardi vuelva a vestir la camiseta del seleccionado nacional: "Sigue en consideración y si tiene que venir, va a estar, aunque por ahora creemos que estamos cubiertos. Hablé por teléfono en su momento, cuando estaba en conflicto con Inter, y le expliqué que iba a quedar afuera porque los demás si jugaban en su clubes. Mauro no está descartado para nada, bajo ningún concepto. Es más, creo que está en la edad justa como para ser un delantero importante".