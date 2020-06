"Los opositores que escriben en Twitter nos van a comparar con Venezuela o con el infierno"

"Esta es una empresa que esta en concurso preventivo, camino a la quiebra. No es una empresa próspera que se nos ocurrió expropiar", advirtió Alberto Fernández sobre la situación de Vicentin.

"Lo que estoy seguro es que los productores santafecinos deben estar muy contentos escuchando la noticia y los argentinos tenemos que estar contentos porque damos un paso hacia la soberanía alimentaria", agregó Alberto Fernández sobre la medida que se tomó sobre Vicentin.

Entonces, agregó: "Después el debate habrá que darlo en el Congreso. Ahí van a poder compararnos con Venezuela con el infierno y todas los otras cosas, los que quieran hacerlo. Yo siempre digo que hay dos tipos de opositores, los que gobiernan y los que hablan en Twitter".

"El propósito es mantener en pie una empresa muy importante", había dicho antes Alberto Fernández, que agregó: "Es una operación de rescate de una empresa que está en concurso preventivo de acreedores, y que permitirá su continuidad, dar tranquilidad a sus trabajadores y garantizar a unos 3.000 productores que tendrán a quien seguir vendiéndole su producción".

Luego aseguró que aseguró, la expropiación de Vicentin "le permitirá al Estado tener una empresa testigo en el mercado de cereales para una planificación estratégica y a partir de allí poder referenciar al mercado alimentario".

El 10 de febrero pasado, la empresa Vicentin, una de las principales compañías agroexportadoras de la Argentina, solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores, tras la cesación de pagos en la que cayó en diciembre, cuando no pudo hacer frente a deudas con proveedores por US$ 350 millones.

En total, la deuda de Vicentin es de US$ 1.350 millones, de los cuales unos US$ 1.000 millones son con los bancos y otros US$ 350 millones con empresas del sector agrícola