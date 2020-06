Es campeón argentino de ciclismo y se gana vida siendo repartidor de una app

Daniel Juárez es ciclista profesional y corre para el equipo Agrupación Virgen de Fátima de San Juan, pasó los primeros dos meses de la aislamiento social obligatorio haciendo entrenamiento físico en su casa de esa ciudad cuyana, pero como e xtrañaba mucho la bicicleta decidió solucionarlo de una manera creativa y legal: comenzó a trabajar como repartidor de una conocida empresa de delivery.

"Yo vivo en San Juan hace años porque represento a un equipo de esta provincia. Cuando estábamos por cerrar la temporada de ruta, arrancó la cuarentena. Pasó un tiempo con esas medidas de aislamiento y no podíamos hacer más que rutinas de gimnasia en casa. Entones se me ocurrió que tal vez la única manera de poder mantenerme activo físicamente era a través de “Pedidos Ya", cuenta el deportista en una charla telefónica con la periodista Luciana Aranguiz de Clarín.

Juarez aclara que ganar unos pesos extras tampoco le venían nada mal, y explica que "yo estoy contratado por la Asociación Civil Virgen de Fátima, que nos sigue apoyando en esta cuarentena. Mis compañeros de equipo y yo estamos agradecidos por eso. Pero los gastos diarios suben cada vez más, todos lo saben. Cada vez se está haciendo más difícil. Encima cuando uno está encerrado en su casa, parece que consume más, entonces hay que tratar de amortizar esa parte. Y todo ayuda", señala el chaqueño.

Al ser consultado sobre cómo lo ayuda su entrenamiento con este trabajo, cuenta que “no lo sufro porque estoy acostumbrado a estar arriba de la bicicleta. Además el radio de los pedidos no es de más de tres kilómetros. Lo disfruto mucho, me divierte”.

A principios de este año cuando el coronavirus aún se mantenía a miles de kilómetros de la Argentina disputó la Vuelta a San Juan, una de las competencias ciclísticas más importantes que se realizan en nuestro territorio, en la que la etapa más larga se transitan 189 kilómetros y la más corta, a contrarreloj, apenas superaba los 15.

Él fue el mejor en la clasificación de las Meta Sprint (por puntos). Y poco después corrió también el Tour Colombia, una de las pruebas más tradicionales de Sudamérica.

Cuando le preguntaron si en los clientes lo reconocían Danie Juárez manifestó: “Sí, algunos me reconocieron. Fue divertido. Recuerdo el primer día, un bicicletero amigo me dijo que me vio arriba de la bicicleta”.

Con respecto a lo que opinaron sus conocidos y compañeros de equipo explicó que “a algunos les había comentado la idea y me decían ‘Estás un poco loco’. Mis compañeros al principio no me creían. Con el equipo no tuve ningún problema, es una decisión personal y te lo reconocen. Y no soy el único. En San Juan no, pero sé que en otros lugares del país hay ciclistas o chicos que hacen mountain bike que vieron en esta posibilidad una salida laboral”.

El ciclista aseguró que no tiene apuro por renunciar a su nuevo trabajo, "no sé hasta cuando voy a seguir, no me puse una fecha exacta. Creo que lo voy a hacer hasta que tengamos bien claro cuál va a ser el calendario del ciclismo para el resto del año, porque todo esto está tan incierto que no sabemos cuándo vamos a volver a la 'normalidad'".