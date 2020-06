Denunció a su ex por violar a su hija de 2 años y el juicio fue suspendido por la pandemia

A pesar de comprobarse el abuso sufrido por la menor la madre lleva una pelea contra la inacción de la Justicia de La Matanza por casi 8 años. Por la causa tres fiscales y ahora está suspendida por el coronavirus. Cuando estaba por elevarse a juicio oral-el Tribunal en lo Criminal Nº 4 de La Matanza es el encargado de actuar-, se suspendó hasta el 17 de marzo, después para el 31 del mismo mes y ahora tras recibir una cédula de notificación, suspendieron sin fecha el proceso.

En 2012, Ruth Celia Álvarez detectó algo le había ocurrido a su hija de tan sólo 2 años, pero no sabía bien qué era, ya que la pequeña se comportaba extraña, evitaba a su papá y lloraba mucho.

A pesar de comprobarse el abuso sufrido por la menor la madre lleva una pelea contra la inacción de la Justicia de La Matanza por casi 8 años, en donde pasaron tres fiscales.

"Una vez que la nena regresó de la casa del papá la noté mal. Le pregunté qué le pasaba pero no me decía nada. Cuando va al baño, la voy a secar y noto que tenía sus partes íntimas enrojecidas, me fui a la comisaría y al médico legista", relató. Se abrió un expediente al cual la madre de la menor no pudo acceder por siete meses.

Pese a que un legista puso en el informe que no mostraba signos de abuso, el Juzgado de Familia envió a la menor a realizar un tratamiento psicológico. Luego de algunas sesiones la licenciada Ingrid Mosca, invitó a la madre de la menor y le comunicó que la nena manifiestaba en dibujos, charlas y comportamiento que Lucía había sido víctima de abuso sexual.

La profesional que atendió a la nena realizó la denuncia personalmente y pidió las pericias correspondientes. La mujer contó que tras una increíble lentitud judicial (dos años y medio), la Justicia a través de la Analía Córdoba, finalmente le realizaron las pericias correspondientes. Las pericias confirmaron el abuso sufrido por la menor.

"Entonces seguimos con un abusador pedófilo libre y haciendo ganar tiempo. Tengo que romper la cuarentena porque la Justicia mira para el lado de estos abusadores, violadores, que están libres. ¿Y la menor qué? ¿Cuáles son sus derechos?", planteó Álvarez a la agencia Noticias Argentinas.