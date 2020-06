A un mes de su liberación, cómo es la nueva vida de la elefanta Mara

View this post on Instagram

Ontem, Mara e Rana seguiram pela estrada do meio e jantaram do lado de lá do lago. Primeiro promoveram uma festinha de terra e depois alternaram a liderança durante o restante da caminhada. Mara estava perfeita em primeiro lugar. Quando Rana parava, Mara se virava para ver se estava tudo bem, e, em seguida, Rana assumia a liderança. Mara estava com os olhos atentos enquanto passava pelo lago e parecia supresa com as muitas pastagens que a cercavam. Ela jantou rapidamente, e não se importando com o feno, começou imediatamente a pastar. Ontem foi a primeira noite de Mara tão distante do galpão, mas ela ficou muito bem. ☺️ Foto: Mara em primeiro plano e Rana logo atrás.