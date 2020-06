Coronavirus en Chile: dos mas dos son tres

El ministro de Salud Jaime Mañalich trató de explicar esta cifra con el desfase que existe en los datos aportados por el Registro Civil. Cómo la repartición no trabaja los fines de semana, los muertos durante ese periodo se contabilizan recién a partir del día lunes. Sin embargo, la diferencia es notable. La Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (SOCHIMI) contabilizó 80 fallecidos hasta la tarde del lunes. Con ese dato, el titular del MINSAL quedaba nuevamente en entredicho. Para colmo desde hace pocos día Mañalich debe compartir la vocería diaria de los datos con el titular del Ministerio de Ciencias, Andrés Couve. Un golpe al ego del ministro preferido de Sebastián Piñera.

Ante este escenario, el congreso chileno aprobó este lunes 8 la formación de una comisión investigadora sobre el MINSAL, la que incluye una citación del senado al titular de salud para el miércoles 10 de junio donde deberá explicar, en sesión especial, este y otros temas.

Mañalich

CIFRAS INCONSISTENTES

“Los números no deben verse en ningún caso como una tendencia” dijo Mañalich a la prensa y explicó que éstos obedecían a la nueva técnica de recopilación de datos que “ahora considera tomar la base de datos del Registro Civil y cruzarla con los certificados del PCR positivos”.

Ante este nuevo escenario, los especialistas hablaron. Desde el centro de estudios Espacio Público, su presidente ejecutivo, el abogado Diego Pardow dijo que “lo único que se gana informando los fallecidos (del martes 9) es crear una disputa sin sentido respecto a la calidad de los datos”. Este centro de estudios ya había emitido un informe la semana anterior, donde afirmaba que el número de muertos era mayor al que indicaba el MINSAL.

Según Pardow, el problema de fondo es que ambas vocerías, (tanto del MINSAL como del Ministerio de Ciencias) no están diciendo lo mismo. “He tratado de seguir este debate con mucha atención. Soy un público digamos que razonablemente informado. Y luego de ver las dos vocerías no entiendo cuál es el criterio que aplica la autoridad sanitaria para calificar a los muertos”, indicó el directivo de Espacio Público al programa “Hablando de”, en Radio Cooperativa.Y si los especialista no alcanzan a entender estos criterios, ¿Qué le espera al ciudadano de a pie?

Según el abogado ambas vocerías no son coincidentes: “lo que parecería decir el Ministro de Salud es que vamos a seguir las recomendaciones de la OMS”. Para ponerlo en términos sencillos, eso significaría que “además de las personas que tengan un test positivo se van a sumas aquellas personas que tengan una causa de fallecimiento o cuadro clínico compatible y que por trazabilidad hayan estado en contacto estrecho con una persona diagnosticada”, afirmó el especialista.

Ese es el criterio de la OMS y ese es -según entendieron todos-el que aplicaría el MINSAL. “Pero vino el Ministro de Ciencias y dijo otra cosa. Que se iban a aplicar solo a las personas que tuviesen un PCR positivo salvo que tuvieran una causa clínica que los descartara. Eso es volver al criterio que teníamos antes”, afirmó con sorpresa Pardow y recalcó que “me parece insólito, que dos ministros en una misma conferencia de prensa dijeran cosas opuestas”.

DIFERENCIA DE CRITERIOS

Según especialistas de la salud, la diferencia entre ambos criterios (del MINSAL y del MINCIENCIA) está en las personas que mueren fueran de los recintos hospitalarios. A los que mueren en sus casas u hogares de ancianos, raramente se les practica el PCR entre otras razones porque son escasos, sobre todo ahora que la positividad del virus es muy alta. Eso genera una brecha importante entre unos y otros.

En la experiencia europea la diferencia entre los que mueren en hospitales y los que no es de 2 a 1: de 2 personas que fallecen en hospitales, uno muere afuera. Sin duda la diferencia es muy grande.

“Hoy en día lo único que se ganó es erosionar la confianza de la opinión pública y la ciudadanía en las recomendaciones sanitarias y eso es algo que no nos podemos permitir” subrayó el directivo del centro de estudios al tiempo que consideró que sería una buena solución que las dos universidades más importantes del país ( la Universidad de Chile y la Universidad Católica) sean las encargadas de “consolidar la información (…) y ponerla a disposición del público”. De esta manera se generaría un circulo virtuoso de legitimidad donde la gente acepte con menos sospecha las decisiones de la autoridad.

Algo que el Ministro de Salud Jaime Mamuerennera una brecha importante entre unos y otros. y raramente se les practica el PCR debido a que son escasos. Mañalich necesita ahora mas que nunca. Y lo sabe muy bien. Su posición se ha visto debilitada en las últimas semanas por varias razones: su carácter intempestivo y confrontacional; su enfrentamiento público con los alcaldes de color propio en las comunas infectadas, que lo emplazaron a renunciar y hasta propusieron varios nombres para su reemplazo; y ahora esta comisión investigadora del congresos, donde no descartan, además, una acusación constitucional.