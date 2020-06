Kicillof avalúa profundizar el aislamiento: "Seguro entramos en una etapa de revisión"

"No autorizamos más actividades sino al revés. Crecen los contagios y no hay más flexibilización; hay menos porque tenemos que cuidar a todo el mundo", dijo el mandatario provincial durante una conferencia de prensa en La Plata, en la que se anunció una ayuda financiera de unos 400 millones de pesos mensuales a las 190 clínicas y sanatorios privados que existen en territorio bonaerense.

En ese marco, advirtió que "hay que ser prudentes" porque la cantidad de contagios por coronavirus en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) "está creciendo" en los últimos días y dijo que "no se puede actuar como niños caprichosos" frente al virus.

"La ocupación de camas va aumentando", dijo Kicillof y expuso que "a medida que crecen los contagios se requiere ampliar el sistema sanitario para estar preparados", pero remarcó que nadie sabe cuántos van a ser los enfermos ya que ello "depende exclusivamente de lo que hagamos".

El gobernador subrayó que "los contagiados no deben juntarse con los no contagiados" y recordó que como "no se sabe cuando uno está contagiado porque en una etapa de la enfermedad no hay síntomas" es necesario actuar "como si todos tuviéramos el virus".

"Esa sería la actitud más responsable", insistió Kicillof y remarcó la necesidad de usar tapabocas y mantener el distanciamiento social "para evitar que las microgotas se propaguen".

En este contexto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires presentó medidas para asistir a las empresas de la salud privada que se ven afectadas por la crisis que generó la pandemia de coronavirus.

Junto al ministro de Salud, Daniel Gollan, se anunció un convenio entre IOMA y las clínicas privadas cuyo objetivo es seguir trabajando entre ambas partes en la atención de la pandemia.

Gollán dijo que como solución IOMA propuso un Proyecto de Sustentabilidad que consiste en "hacer una inversión de 400 millones de pesos mensuales en el sistema de Salud que luego va a ser recuperado por el organismo, cuando se termine la pandemia" en 12 cuotas sin interés.

“La pandemia golpeó al sector privado y llevó a las empresas a un estado de insostenibilidad”, explicó el gobernador al destacar que muchas quedaron en situación de quiebra, y de cara al pico de contagio afirmó: "No podemos darnos el lujo que en el momento de la pandemia empiecen a caer y fundir las diferentes clínicas privadas que son 1.500 camas en 190 establecimientos con graves dificultades financieras".

En esa línea, Kicillof afirmó que "veíamos que el sistema de salud estaba fragmentado, sin coordinación y funcionamiento racional". Asimismo, manifestó: "queremos darle una lógica al sistema de salud provincial. Y para eso vamos a diseñar una batería de acciones para mantener al privado".

En cuanto a la situación epidemiológica del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el gobernador bonaerense advirtió que "hay que ser prudentes" porque la cantidad de contagios por coronavirus "está creciendo" en los últimos días.

"Si no tomamos medidas necesarias de aislamiento, si nos relajamos y bajamos los brazos, no importa qué hayamos hecho para preparar el sistema de salud, nada alcanzará", manifestó el mandatario provincial al hablar en la Gobernación, donde anunció medidas de ayuda financiera destinada a clínicas privadas.