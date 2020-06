Protestas por la intervención de Vicentin

La convocatoria se hizo desde el martes en las redes sociales y tuvo repercusiones en zonas donde al oficialismo no le fue bien en las últimas elecciones presidenciales.

"Mañana 10 /6 / 2020 a las 20 hs: Cacerolazo en todo el país, para decirle NO!!!! a ningún tipo de expropiación, estilo chavista. El avasallamiento de un Poder sobre otro, debe ser defenestrado desde su inicio. Exijamos que actúe la Justicia, para que el Poder Ejecutivo no se arrogue el derecho de intervenir con un infame DNU, bajo pretexto del presunto Interés Público. Hoy es ´Vicentin´, mañana puede ser cualquier otro: Molinos, Mercado Libre, Irsa, La Nacion, Clarin, etc y todo lo que se les ocurra y tengan en la mira. Nos están revelando sus verdaderas intenciones. Pongámosle urgente freno!!!! Que actúe la oposición con fuerza y vigor, caso contrario que renuncien a sus espacios y dejen actuar a otros. Pasarlo por favor para inundar las redes. La cita es mañana 10 de junio a las 20", arengaban.

Vecinos de la localidad de Avellaneda, en Santa Fe, se manifestó este miércoles frente a la sede de Vicentin en contra del plan del Gobierno nacional de intervenir y expropiar esa compañía agroexportadora a raíz de la cesación de pagos de su deuda de más de US$1.350 millones.

Con bombos, cacerolas, banderas argentinas y carteles en contra de la expropiación, los vecinos de Avellaneda se manifestaron por segundo día consecutivo en contra del plan del Gobierno, que se puso en marcha el martes con el anuncio de la intervención de la compañía fundada en 1929 en esa localidad de Santa Fe.

A la par de la protesta en Avellaneda, vecinos de la Ciudad de Buenos Aires hicieron un cacerolazo a las 20 de este miércoles en rechazo de la expropiación.

El presidente Alberto Fernández se reunirá este jueves a las 18 con Sergio Nardelli, CEO de Vicentin y nieto de su fundador.

La manifestación del martes fue impulsada por el intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpin, quien en sus redes sociales realizó una publicación en la que llamaba participar desde los autos, "tomando los recaudos sanitarios correspondientes y manteniendo la distancia social".

La respuesta del público fue de cientos de personas en la calle que rodearon la sede de Vicentin con una bandera argentina e hicieron un cacerolazo.