Coronavirus: fuerte golpe a obras sociales con 30% de caída en la facturación

Obras sociales y su financiación: lo más importante

Uno de los temas del que más se habló en las últimas semanas fue el de la forma en que se van a distribuir los fondos de las obras sociales, algo que asigna el gobierno a estas últimas. En Argentina, cada trabajador que tiene un empleo formal registrado, podrá ver que mes a mes se le descuenta un aporte obligatorio, monto que se asigna luego con el de millones de trabajadores más al Fondo Solidario de Redistribución. Esta es una caja que maneja la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS) y que sin lugar a dudas maneja millones de pesos anuales. Actúan en la actualidad aproximadamente 290 obras sociales en el país y estos fondos antes mencionados son la principal fuente de ingresos de ellas mes a mes.

frente_sss.jpg Superintendencia de Servicios de Salud

Distribución de fondos y el cómo hacerlo: una de las mayores discusiones

Por el coronavirus, los sindicatos que se ocupan de brindar a sus afiliados (y a otras personas) prestaciones médicas, vieron que su facturación cayó, principalmente porque pequeñas y medianas empresas no tuvieron la posibilidad de hacer los correspondientes aportes. Así cuando llega el momento de tener que distribuir fondos se generan numerosas controversias como así también discusiones en cuanto a cómo va a ser la modalidad de reparto y división teniendo en cuenta que se tratan de cifras realmente millonarias.

Un detalle no menor es que, según especialistas, el Gobierno se encontraría dispuesto a realizar el reintegro de montos de hasta $15.000 millones, de acuerdo a negociaciones que se realizaron con la Confederación General del Trabajo (CGT). En las próximas semanas, a través de la SSS, se van a distribuir fondos por montos de al menos $3150 millones para numerosas obras sociales.

La situación de las prepagas: comienzan las primeras preocupaciones

Las obras sociales sindicales no son las únicas afectadas por la situación económica de Argentina, sino que también lo son las empresas prepagas privadas que otorgan servicios de salud a lo largo y ancho del país. Esto se debe a que miles de familias, al dejar de percibir ingresos por la inactividad, tuvieron que resignar el pago de la cuota mensual. A partir de eso es que se realizaron numerosas encuestas, en pos de conocer qué es lo que busca cada persona en un servicio de medicina privada, para poder ofrecerle lo que necesite.

De acuerdo a estadísticas, del total de las personas que fueron encuestadas, el 65% indicó que en lo que respecta a calidad en la atención en cualquier tratamiento o servicio, OSDE es una de las mejores, luego viene Medicus, Swiss Medical, entre otras.

Por otro lado, un 87% indicó que la más amplia variedad de médicos disponibles se puede encontrar en Swiss Medical debido a que tiene convenios con muchos sanatorios, clínicas, centros privados, consultorios, etc. En cuanto a cobertura en cada lugar del país, OSDE una vez más logró el primer puesto de acuerdo a las opiniones de cientos de personas que respondieron, pero una sorpresa fue Accord Salud que obtuvo muy buenas puntuaciones por parte de los pacientes.

En cuanto al mejor precio para diversos planes de coberturas de salud, sorprende que muchas personas afirmaron que la empresa Hominis es la que mejores costos ofrece, además de numerosas promociones.

La contratación de un plan de salud: lo que se debe tener en cuenta

aumento-prepagas.jpg

En cualquier momento se puede precisar de atención médica de calidad, ya sea para urgencias o para tratamientos por alguna cuestión en particular. Por eso miles de personas mes a mes buscan cuáles son las alternativas más baratas en obras sociales y también en las empresas tipo prepagas, las cuáles generalmente tienen actuación en todo el país. Lo primero a tener en cuenta muchas veces es sin dudas es el costo, pero algo de suma importancia también va a ser si tiene o no una “cartilla” amplia y de excelencia. ¿Qué significa eso? Si tiene convenios con buenos centros médicos e inclusive con profesionales de la salud que trabajan de forma particular.

Obra social o prepaga: analizar costos

Si bien muchas personas aprovechan directamente las obras sociales que tienen los sindicatos de la actividad en la cual trabajan, debido a que tienen el descuento mes a mes de los aportes, muchas otras deciden optar por una empresa que sea de medicina prepaga, aunque signifique pagar más. En cada provincia hay empresas locales, pero las más conocidas y de renombre, que servicio más amplios pueden brindar, son las que actúan en todo el país.

Estas empresas antes descriptas, son muchas sin lugar a dudas, pero a los fines de ejemplificar podemos mencionar a algunas tales como OSDE, Swiss Medical, Hominis, Federada Salud, Sancor Salud, Aca Salud, Medifé, MET, entre algunas otras que son las más conocidas y en donde va a poder encontrar sin lugar a dudas las respuestas que necesita para que usted y su familia tenga la atención médica que siempre necesita. No olvide siempre consultar si por su actividad laboral tiene algún tipo de promoción o descuento, debido a que siempre hay muchos vigentes.