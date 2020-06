La OMS no puede confirmar que el invierno haga más agresivo al coronavirus

"Para ser claros, hasta el momento no tenemos datos que indiquen que el virus puede actuar de forma más agresiva o transmitirse mejor o no" en el invierno, dijo el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, y agregó: "No sabemos cómo el virus actuará en el futuro".

Con respecto a la situación que atraviesa América Latina por el comienzo del invierno, el funcionario manifestó: "Sabemos que estamos entrando en el ciclo de la temporada de gripe en el hemisferio sur, pero no sabemos cómo el coronavirus se comportará".

También recordó que no en todo el hemisferio sur la gripe se comporta de la misma manera, ya que en países como Australia, Chile, Argentina y Sudáfrica se observa una temporada gripal asociada al frío. En cambio en los países situados en la región ecuatorial, "el comportamiento de la gripe no es tan previsible y tiende a persistir todo el año".

Ryan hizo fuerte hincapié en que no hay que confiar en que el calor alejará al virus de Europa: "Mucha gente diría que en verano el virus es menos transmisible porque la gente está más en el exterior, pero otros dirían que la gente tiende a buscar lugares cerrados con aire acondicionado por el calor".

La OMS ha señalado que el coronavirus tiende a circular mejor en los espacios cerrados por lo que recomendaron utilizar mascarillas, en caso de no poder mantener la distancia recomendada de dos metros con los demás, informó EFE.

Por otra parte, el médico y experto en enfermedades infecciosas restó credibilidad a un estudio de la Escuela de Medicina de Harvard que sostiene que el coronavirus habría estado circulando en Wuhan, donde creen que se originó el virus, desde el pasado agosto.

"Es importante no hacer demasiadas especulaciones al respecto porque no hay evidencias en si que demuestren la conclusión del estudio”, señaló Ryan.