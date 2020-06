Promesa a la Bandera: las provincias ya preparan ceremonias virtuales

Así, La Rioja es la única provincia que organizó un acto el 20 de junio en la plaza central de la localidad de Olta, del departamento General Belgrano, que estará encabezado por el gobernador, Ricardo Quintela, y 16 alumnos que representarán a todos los niños de la provincia.

Los demás chicos podrán ver y escuchar el acto por Radio y Televisión Rioja desde sus hogares cuando el primer mandatario provincial entregue una medalla, un barbijo con la imagen de la bandera y el diploma (que todos los niños riojanos recibirán), además de participar al mismo tiempo cuando el gobernador tome juramento a los niños presentes en el acto.

Por su parte, en Santiago del Estero, la promesa se hará de forma virtual y cada una de las escuelas organizará su acto, grabado con anterioridad o en vivo a través de las redes sociales.

Será el caso de la Escuela N° 897 "Emilia Lilian Villalba Auban", de la localidad La Ramada donde solo dos alumnos prometerán la bandera a la distancia: Milagros y Thiago, ya que en total son 10 los estudiantes de esta institución. "Para ellos significa mucho esta promesa, significa el amor que le tienen a nuestra insignia nacional", dijo a Télam la directora de la escuela, que es personal único, Carina Graciela Galeano.

En la ciudad jujeña de Palpalá, el intendente Rubén Eduardo Rivarola tomará -de forma virtual por redes sociales, por tv y radio- la jura a la bandera a los alumnos de 4to grado, mientras que a nivel provincial y ante una consulta de Télam, la Secretaria de Gestión Educativa jujeña, Silvina Camusso, dijo que "están trabajando" en la organización del acto que contará con videos, de no más de 20 segundos, donde los chicos y chicas expresen su lealtad a la bandera con un enfático: "¡Sí, prometo! ".

En Bahía Blanca, "se está armando, en función de las posibilidades de cada escuela y sus comunidades, distintos formatos de jura a la bandera", señalaron a Télam desde la Jefatura Distrital de Educación. Según se indicó podría hacerse de forma virtual, mientras "se está viendo en qué escuela se puede hacer el acto del 20 de junio de forma general para todo el distrito, el cual se transmitiría online".

jura bandera Las provincias ya preparan ceremonias virtuales para que los chicos prometan la bandera

También en Salta, el acto será simbólico y virtual: se elegirán 3 o 4 alumnos de diferentes localidades a los que se les tomará juramento, según informaron ayer fuentes oficiales. A su vez, indicaron que por estas horas se trabaja en la posibilidad de que el gobernador Gustavo Sáenz participe de esa ceremonia y precisaron que son más de 28 mil los alumnos que concurren este año al 4to. grado.

En Catamarca, por su parte, el Ministerio de Educación provincial informó que la ceremonia se realizará desde los hogares de los alumnos para quienes estén en 4to. grado de la primaria y 6to del nivel secundario, mientras que en Río Negro están organizando una actividad online, según indicaron a Télam desde el área de Educación aunque aún no tienen detalles de cómo será.

Por su parte, Mendoza, Neuquén, Chubut, Corrientes, La Pampa y Entre Ríos cancelaron las actividades o aún no definieron si harán alguna celebración.

En Mendoza, los actos del 20 de junio serán aplazados hasta después del aislamiento obligatorio, según informaron fuentes oficiales a través de un comunicado, aunque se invita a las escuelas a realizar actos simbólicos en la semana que va desde el 16 al 23 de junio resaltando la figura de Manuel Belgrano.

En Neuquén, tampoco habrá actos presenciales, según informó un comunicado oficial: "Tampoco podemos fomentar una promesa virtual por las dificultades de conectividad que existen" y porque "entendemos que es una instancia que nos convoca a estar juntos, a compartir, emocionarnos y que ese hecho educativo trascendental de los y las estudiantes quede grabado en sus memorias y corazones", explicaron las autoridades educativas.

En Chubut, por su parte, se suspendió el tradicional acto y jura de lealtad a la bandera y se espera realizarlo en el futuro, aunque de manera simbólica el 20 de junio se realizará un acto central presidido por la ministra de educación de la provincia, Florencia Perata, con la presencia virtual de "un/una estudiante de cada localidad donde la conectividad lo permita".

En Corrientes, no habrá jura a la bandera este año por el aislamiento y el acto se realizará "cuando las autoridades educativas lo determinen", según una circular del Consejo General provincial que indica que "podrán realizar la promesa los años siguientes".

Tampoco en La Pampa hay definiciones por el momento respecto a si habrá actos o no el 20 de junio ya que la provincia no contempla la posibilidad de que se regrese a las aulas, hasta no terminar de ultimar detalles del protocolo sanitario de funcionamiento entre el gobierno pampeano y el gremio docente.

Finalmente, en Entre Ríos también se suspendieron los actos al tiempo que las autoridades convocaron a que cada institución celebre y conmemore el 200 aniversario del fallecimiento de Manuel Belgrano de forma virtual y a través de los medios de comunicación junto a los estudiantes y sus familias.