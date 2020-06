Hugo Gatti confesó que lo quisieron sobornar para que se deje hacer goles en un Superclásico

Boca VS River - Torneo Nacional 1967 (con Gatti)

"Me ofrecieron un millón de dólares en un Boca-River. Para perder, para que me metan dos goles", deslizó Gatti en el programa de televisión El Chiringuito de España, donde trabaja como panelista.

"Yo comía en un restaurante donde iba siempre. Ahí llegó el mensaje. El que me lo mandó a decir yo lo conocía. ¿Qué le respondí? ‘Dame un millón de dólares y no me meto uno, me meto 70 goles’. Nada, después él sabía que no. Aparte en toda Argentina creo que no había un millón de dólares", indicó Gatti.

El "Loco", de 75 años, brilló en Boca entre 1976 y 1988, pero también defendió el arco “millonario” entre 1964 y 1968. "Antes corría el dinero, sí. Yo no puedo confirmar nada porque nunca vi nada, pero se conoce el dicho de un técnico importante que le decía al directivo ‘cuando va a empezar el partido voy a hablar con el otro técnico: si levanta la mano es porque está todo arreglado’. Perdimos por 4 ó 5 goles y la gente se lo creía, los directivos se lo creían", agregó.

Gatti se recuperó de coronavirus, enfermedad que lo mantuvo internado en una clínica madrileña, y regresó recientemente al programa de televisión deportivo donde suele generar frases polémicas.