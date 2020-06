Cañuelas: la familia de Alex Campo teme liberen a su asesino

"Cuando atropelló a mi hermano su discapacidad no le impidió nada. Él manejaba su camioneta en el medio del campo lo hacía como un profesional", expresó este viernes Soledad, familiar de Alex, en una comunicación con el canal C5N.

Sin embargo, los abogados de Rodolfo Pablo Sánchez, el productor agropecuario que embistió a Alex y a dos adolescentes más en su campo de Cañuelas el 25 de mayo pasado, le pidieron al juez de Garantías Martín Rizzo que el hombre sea examinado en una clínica privada para corroborar que el problema que tiene en su brazo se empeoró por el encierro.

Cañuelas - Asesinato - Policía - Policiales

"Estamos muy indignados. él no se merece eso. No tuvo piedad con mi hermano, fue directamente a matarlo, no tiene que estar en la casa con la familia, tiene que estar preso", sentenció Soledad, para quien Sánchez, de 57 años, "fue directamente a chocarlos" a su hermano y a los dos chicos que habían entrado al predio con él.

Por el momento Sánchez sigue con prisión preventiva por el asesinato de Alex, de 16 años. Soledad aseguró que la familia del productor agropecuario no se contactó con ella ni con su madre, y que de hecho el hombre ni siquiera atinó a auxiliar al muchacho una vez que lo embistió a plena luz del día sino que "solamente le dijo a los chicos que se lo llevaran".

"Mi mamá solo le pedía que lo llevara a un hospital, él tenía una camioneta 4x4 y las calles están muy rotas. Con su camioneta podríamos haber llegado. La intención (de ayudar) nunca la tuvo. Él solamente nos gozaba, daba vueltas por el campo para mirarnos cómo llorábamos hasta que mi mamá dijo 'este es el asesino' y la policía se lo llevó", relató la mujer.