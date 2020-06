Ginés González García: "Tal vez tendríamos que haber empezado un poco antes con el rastreo"

"Me parece que tendría que haber insistido más en la organización, no solo entre lo público y lo privado, también con las organizaciones populares, la articulación municipal y provincial. Trabajé mucho con los comités de crisis, pero quizás tendría que haber insistido más al principio. Había tanta demanda por los reactivos, los ventiladores, los equipos de protección personal", dijo el ministro.

Sobre el rastreo afirmó que "quizás nos concentramos mucho en los insumos y descuidamos un poco organizar el rastreo. Lo que pasa es que al principio no había evidencias de circulación comunitaria. Tal vez habría que haber empezado un poco antes", según especiifico la periodista Nora Bär en La Nación.

El ministro destacó que el aumento de casos se debe a la circulación del virus. La potencialidad de crecimiento brutal, que es lo que está sucediendo y marcó que en la Argentina el foco de riego más grande es el AMBA.

Ante la posibilidad de que el AMBA regrese a la Fase 1 del aislamiento dijo que "la decisión de volver atrás se va a tomar teniendo en cuenta varias cosas. La variable fundamental es cómo evoluciona la situación general, cómo se disemina por la ciudad, cómo evoluciona el primer anillo del Conurbano, porque el problema es que tiene muchos menos recursos para hacer los procedimientos del Detectar. El desafío es la formidable logística que hay que tener para hacer los aislamientos".

Sobre una posible vacuna contó que tuvo contacto con la Cámara de Empresas Medicinales para hacer ensayos de vacunas en la Argentina, pero que aún no hay pedidos formales para estudios clínicos en el país. " Me preocupan tres cosas: que esté cuanto antes, el precio y la disponibilidad del número de dosis. Si no hay una coalición productiva entre las grandes empresas, va a ser muy difícil vacunar a todos", manifestó.

Remarcó además que es una momento para cuidarse porque las enfermedades respiratorias tienen un pico a fines de junio, comienzos de julio.