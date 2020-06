Rechazaron una prueba al arquero Cristian Campestrini en Pumas de México

"Podría ayudar a pulir y potenciar al arquero Alfredo Saldivar. Uno va a ir a ganarse un lugar pero si no se puede la posibilidad sería ayudar a un gran arquero como él", declaró Campestrini, que cumple 40 años el próximo martes, al diario Récord.

Sin embargo, a pesar de la iniciativa de el ex arquero de Tigre y Arsenal, quien relegó sus pretensiones económicas, el dirigente rechazó su oferta diciéndole que buscaban a otro arquero. "Le escribí a Ramírez manifestando mis ganas y mi deseo. Uno siempre tiene la ilusión. Le dije que estaba libre de Celaya y no tenía problemas en lo económico pero me dijo que buscaban otro arquero. No pasa nada por el tema económico ya que mi deseo es regresar al máximo circuito", comentó el argentino.

Cristian está libre ya que su contrato con Dorados de Sinaloa terminó el pasado 30 de mayo, por lo que no dudó en expresar sus deseos por volver a figurar en Primera División del fútbol mexicano.

"No porque tenga casi 40 años no puedo ilusionarme de competir con un equipo en Primera División. Pero hay que esperar, uno está con la entrega y la predisposición. Soy un arquero que se entrega al máximo", dijo Campestrini.