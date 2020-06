Mario Balotelli enfrentó las críticas: "Vengan al centro deportivo, así ven si entreno"

Es por eso, que la institución decidió prohibirle el ingreso al club cuando se presentó a entrenar. Esta situación encendió las críticas de aquellos hinchas que dudan de que el jugador asista al centro deportivo para trabajar.

"Ya basta con las preguntas sobre si entreno o no. Yo me entreno, siempre vine a ejercitarme, ya basta de preguntarme si me entreno. Si quieren saber si voy a entrenar, vengan aquí, tengo doble sesión, por la mañana y por la tarde, hasta el domingo. Vengan así lo verán", expresó Balotelli en un vivo de Instagram.

Además, el jugador subió un video en el que se muestra con la camiseta blanca de entrenamiento manchada de tierra, para defenderse de los comentarios negativos que recibe por la falta de profesionalidad a la hora de ejercitarse junto al resto de sus compañeros.

El Brescia contrató a Mario Balotelli el pasado verano y se encuentran muy molestos por la actitud del italiano, hasta llegaron a pedir la rescisión unilateral de su contrato, que vence el 30 de junio.

Por otro lado, según el diario italiano La Gazzetta dello Sport, informó que el jugador demandó a la institución ya que todavía no le pagaron el sueldo correspondiente al mes de marzo, período en el que Mario siguió entrenando en casa debido al coronavirus.