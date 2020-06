En medio del escándalo por el espionaje ilegal, Mauricio Macri reapareció con Elisa Carrió

El ex presidente Mauricio Macri y la ex diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió coincidieron este sábado en declarar su preocupación por lo que llamaron "atropellos institucionales" en el país e hicieron llamados a la unidad y el crecimiento de la coalición Juntos por el Cambio.



Macri y Carrió tuvieron una charla de la que informaron en forma simultánea a través de sendos posteos en sus cuentas de Twitter, en ambos casos acompañados por una antigua fotografía en la que se ve a los dos dirigentes junto a la esposa del ex presidente, Julieta Awada.



Mauricio Macri comentó que estuvo "hablando largo y tendido con Lilita, con el afecto y el cariño de siempre". "También coincidimos en la importancia de consolidar Juntos por el Cambio y ampliarlo a todos aquellos que comparten nuestros valores de libertad y trabajo para todos los argentinos", añadió.



"Hablamos -siguió- del momento que vive nuestro país y compartimos nuestra preocupación por los atropellos institucionales que estamos viendo".