Martín Insaurralde, tras contraer coronavirus: "Entiendan que esto no es joda"

"Estoy bien, esta la mejor hora, a la tarde. Me siento un poco cansado, con dolor muscular. Tengo fiebre constante pero el paracetamol me la baja. Es lógico que el cansancio de la fiebre acumulada te va dando cansancio. Uno no duerme bien a la noche, pero anoche pude dormir cinco horas seguidas. Estoy bien cuidado, así que esperaremos cómo evoluciona el virus en mi cuerpo", manifestó en diálogo con Gerardo Rozín para Morfi, todos a la mesa.

Martín Insaurralde: "Me siento cansado y ha sido una noche muy difícil" - La peña de Morfi 2020

Insaurralde detalló que la tomografía le había dado una carga viral chica en los bronquios y luego contó cuáles fueron los primeros síntomas.

“Yo arranqué el miércoles. Después de un almuerzo de trabajo sentí calor y me tomé la temperatura inmediatamente porque en la puerta de la oficina tenemos un termómetro para controlar a todos los que ingresan”, comentó.

"Hemos tomado todos los recaudos. Te juro que yo decía que Jésica (Cirio) era una exagerada por el protocolo que hacemos en mi oficina. A mi secretaria que le dio también positivo, y eso que ingresábamos con barbijo, tirábamos alcohol, limpiábamos la oficina cada vez que se iba alguien", contó.

Luego agregó: "Yo sabía que soy una persona que podía contraer el virus porque no me podía mantener al margen de quedarme en mi casa. Es un virus muy difícil. Nunca se sabe por dónde entra. Hay mucho asintomático. No encuentro otra explicación al contagio todos los que les dio positivo, mi chofer, secretaria, pero están asintomáticos. Que la gente entienda que esto no es joda, hay que cuidarse, entiendo la angustia del encierro pero estar en una habitación también y la verdad que es difícil", advirtió.