IFE: los que cobraron en efectivo ahora deberán sacar un CBU de forma online

Este domingo por la noche, la entidad que conduce Fernanda Raverta informó cómo es el trámite que hay que realizar para obtener el CBU y poder cobrar en un plazo máximo de 3 semanas la ayuda de $10.000. Son alrededor de 1,8 millones de beneficiarios del IFE los que no tienen una cuenta bancaria mientras que otros 1,7 millones tienen CBU pero habían elegido cobrar en efectivo, precisó la Anses a minutouno.com.

BENEFICIARIOS QUE YA TIENEN UN CBU PERO COBRARON EN EFECTIVO

Los que ya disponen de una caja de ahorro en pesos deben ingresar a www.anses.gob.ar, ir al aplicativo IFE, poner su DNI y luego cargar su CBU. Tras ello, la Anses le enviará un mensaje de texto que le comunicará qué día recibirá el dinero depositado en su cuenta, el cual podrá extraer de un cajero automático con tarjeta de débito o si tiene Cuenta DNI del Banco Provincia, no requiere de ningún plástico para retirar dinero del cajero.

BENEFICIARIOS SIN CBU

Para los 1,8 millones de beneficiarios que no tienen CBU, lo que deben hacer a partir de este domingo es lo siguiente: ingresar a la web www.anses.gob.ar, ir al aplicativo IFE, poner su DNI y luego elegir alguno de los bancos públicos y privados que ofrece la Anses, ingresar al aplicativo del banco seleccionado y seguir los pasos bien simples para obtener el CBU todo de forma online, sin necesidad de concurrir a una sucursal bancaria.

Una vez obtenido el CBU, hay que volver a ingresar a www.anses.gob.ar, ir al aplicativo IFE, poner su DNI y luego cargar su CBU. Tras ello, la Anses le enviará un mensaje de texto que le comunicará qué día recibirá el dinero depositado en su cuenta.

Lo que se busca es evitar la aglomeración de gente en los bancos y en los cajeros, además de poner punto final a las estafas que sufrieron algunos beneficiarios que pidieron ayuda a conocidos para cobrar el IFE por el sistema de Puntos Efectivos de la Red Link- Anses pasaba un código a través de un correo electrónico y con ese número se iba a un cajero Link y se retiraba el efectivo- y estos conocidos los estafaron al ir a sacar el dinero y nunca se lo entregaron.

"El banco es el que quiera. Se saca el CBU todo online si el beneficiario elige alguna de las entidades que ofrece la Anses en la web, y sino, deberá sacar turno en un banco específico, pero luego hay que cargar el CBU a la página de Anses para recibir los $10.000", precisaron desde el organismo previsional a este portal.

Aquel que recurra a un banco que no figura en el sitio de Anses para sacar el CBU, esa entidad bancaria elegida le enviará la tarjeta de débito a su vivienda por correo postal. No obstante a ello, insistimos, Anses deposita el segundo IFE solo en la caja de ahorro y ya no se puede cobrar por ventanilla ni por Correo Atgentino ni otro método de pago efectivo.