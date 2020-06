El DJ de Recoleta se defendió tras el video del escándalo: "Yo no le pido a la gente que venga"

El insólito episodio ocurrió en las cercanías de la esquina de Juncal y Talcahuano, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, frente a la casa del polémico DJ que recibió varias denuncias por varias ruidos molestos.

Durante la madrugada del lunes, Pato Zambrano publicó un video de 21 minutos a través de su cuenta de Instagram, hablando sobre lo que sucedió y dónde aclara cuál es su intensión al pasar música desde su balcón los fines de semana. Allí pidió que lo "ayuden a buscar una solución" para poder seguir pasando música.

El video es largo, pero es una declaración de mis intensiones. View this post on Instagram El video es largo, pero es una declaración de mis intensiones. A post shared by PATO Zambrano DJ's (@patozambranodjs) on Jun 15, 2020 at 12:30am PDT

Aunque en ese video afirmó que no iba a hablar con los medios y les solicitó que "no muestren lo que pasó como una mala noticia", luego habló y contó que: "Yo transmito por Instagram, no le pido a la gente que venga acá, no incito a romper la cuarentena".

Por otro lado el DJ mencionó que hay gente muy triste por la cuarentena y que "hay tanta gente agradecida que nunca me platee dejar de hacerlo" pero reconoció que "hay cosas que modificar", aunque no siente que haya hecho "algo grave".

Zambrano, además, manifestó que si bien siempre pide que la gente circule y que no se quede parada pero que le "mandan videos de parques de Recoleta y hay un montón de gente, pero no incito a que la gente salga a la calle".

También contó que con lo que sucedió este fin de semana: "Hay muchos vecinos que se están manifestandose en contra a través de las redes sociales. Empezaron a haber muchos reclamos".

Zambrano manifestó que él apoya la cuarentena y que siempre da mensajes para que la gente se cuide. "Tratamos de tirar mensajes esperanzadores, no pongo música sólo para la gente de la cuadra, me escuchan de todas partes del mundo", sentenció el polémico DJ.