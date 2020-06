DJ Zambrano: "Todavía no sé qué voy a hacer el domingo"

Zambrano, que es un DJ con más 20 años de carrera, no sólo generó polémica en las redes sociales porque un video de la "fiesta" del domingo se volvió viral sino que también podría enfrentar una causa iniciada de oficio por la Fiscalía General de la Ciudad por incitar a la población a romper el aislamiento social preventivo y obligatorio decretado el 20 de marzo pasado para contener la pandemia de coronavirus en Argentina.

"De la causa no sé nada, por supuesto que estoy en contacto con los vecinos, porque son vecinos y porque también son parte de esto", convino Zambrano este lunes en una comunicación con el canal C5N a través de su portero eléctrico. El DJ aseguró: "No veo que haya una mala intención de mi parte y tampoco creo que esto prospere porque no hay ninguna violación de ningún tipo, no hay tema".

"Yo creo que la gente tiene que evolucionar y obviamente con las noticias del lunes es fácil decir qué es lo que uno hubiese hecho el domingo, ¿no? Entonces la verdad es que yo no sé si lo haría o no lo haría (de nuevo), iré viendo cómo se van dando las cosas esta semana, con mucha tranquilidad, paciencia y sabiendo que de acá, de este lado, de lo único que se trata es de transmitir energía. En ningún momento fomentamos que la gente salga de la casa, sino todo lo contrario", expresó el DJ.

Parte de la actividad de Zambrano puede verse en su perfil de Instagram, donde incluso publicitó eventos virtuales con apoyo de empresas y hasta acciones en conjunto con la Policía de la Ciudad para concientizar sobre la higiene y el distanciamiento social.

pato zambrano

"De hecho el sábado vino la Policía y me pidió si por favor podía darle una mano para decirle a la gente que se vaya porque aparentemente me hacían más caso a mí que al oficial. Pedimos que se vayan y la gente se fue enseguida", relató Zambrano en referencia a un episodio similar al del domingo que no llegó a hacerse viral.

"Lamento que le haya molestado a alguien, que algún medio haya visto la noticia de una manera diferente a como nosotros lo queríamos emitir", convino el DJ de las "block parties" espontáneas en Recoleta. "Claramente después de lo que pasó este domingo y de todo lo que se está dando en estos días siempre uno tiene que ir acomodándose a las nuevas realidades", advirtió.

"De un día para el otro se dictó una pandemia, y a todo el mundo le cambió la situacion financiera, laboral, sentimental. Por supuesto que tengo que cambiar esta situación en este momento. Sería tomar una actitud desafiante si seguimos haciendo lo que hacemos. No sé qué haré. No lo decidí. Yo recién acabo de terminar de almorzar y estoy tranquilo porque sé que fue todo transmitido con buena onda, buena energía. Pasa en las plazas, en los supermercados, y ahora me toca a mí poner la cara y si hay alguna entidad gubernamental que me citará, me citará", sentenció el DJ.

"Yo no voy a fomentar jamás que la gente haga algo en contra de la ley", aclaró.

Zambrano empezó a pasar música de manera espontánea el 28 de marzo pasado, cuando el aislamiento era una novedad y el clima aún era cálido. "Un vecino me empezó a hacer señas para que abra la puerta y me pidió amablemente si le podía poner un tema de Frank Sinatra", relató.

De ahí en adelante la movida tomó forma con chats vecinales para acordar horario, día y lista de canciones, y hasta hubo una denuncia por ruidos molestos que no prosperó.

A esa denuncia se suma la actuación de oficio de la Ciudad, con el secretario de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, contrariado por la actitud de los participantes de la fiesta del domingo. "Apelamos a la responsabilidad individual de todos", insistió el funcionario.