Intento de femicidio en Berisso: atacó con un machete a su ex pareja y está prófugo

Según contó la joven a C5N, el ex apareció en la puerta de su casa y la acusó de haberlo engañado con su cuñado, quien estaba saliendo de la casa para tomar un remis. El hombre estaba armado con un machete y un cuchillo y la hirió en el abdomen y en un brazo.

Debido a las lesiones, debió ser trasladada hasta el hospital Larraín, donde fue atendida y estabilizada, mientras él se dio a la fuga.

Buscan a un hombre que atacó a su expareja con un machete

"Estoy viviendo con mis hermanas. Las tres tenemos miedo porque desprotegidas", aseguró la joven y contó que desde 2017 hace denuncias por la violencia del ex. La última que hizo fue el pasado 10 de mayo. "Ese día nos pegó a mi y a mi hermana, estaban también mis sobrinos, que son menores. La policía se lo llevó por resistencia a la autoridad pero horas más tarde cuando fui a la comisaría renga lo vi en la cocina tomando mate con los agentes", aseguró a C5N.

Karina dijo además varias veces en la comisaría cuarta de Berisso no quisieron tomarle la denuncia y no tuve mucha más suerte en la justicia. "La jueza me dijo para qué me puse a salir con un hombre tan grande", afirmó.

Díaz permanece prófugo. Algunos vecinos dijeron haberlo visto subir a un auto de color bordó, y hay quienes aseveran que se encuentra en una vivienda del barrio platense de Villa Alba.