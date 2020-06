Proponen suspender el pago de Ingresos Brutos a bonaerenses que no puedan abrir sus comercios

La iniciativa impulsa la suspensión de la obligación de pago del anticipo mensual o bimestral a quienes no puedan ejercer su actividad comercial por la cuarentena, ante la disposición del distrito que implica tener que pagar un anticipo mensual mínimo de $466 por mes o $932 bimestral, con independencia del monto facturado.

El proyecto, además, busca suspender el sistema de retenciones bancarias a quienes estén impedidos de ejercer el comercio, y propone también ampliar en plazo de adhesión y obligaciones a la moratoria dispuesta por la Ley 15.165.

La iniciativa fue presentada por Matías Ranzini , diputado provincial de Juntos por el Cambio, expresó en un comunicado que "el mínimo de anticipo no puede ser aplicado a contribuyentes que por casi tres meses no pudieron facturar; no se puede pretender cobrar un anticipo cuando la capacidad contributiva es 0".

"Son casos en que los contribuyentes no ejercen el comercio no por decisión propia, sino por un impedimento que surge del propio Estado, por eso el Estado no puede recaudar sobre aquellas personas a las que no les permite ejercer su actividad", consideró Ranzani.