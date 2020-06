La CGT y las CTA reclamaron a Diputados por el teletrabajo

Al reclamo de la CGT y la CTA lo plantearon durante la reunión a través de videoconferencia que hizo la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados realizada este martes, planteada con el objeto de discutir 14 proyectos de ley que regulan el teletrabajo a raíz de la cuarentena por el coronavirus.

Las iniciativas fueron elevadas por diputados del Frente de Todos y de distintos bloques de la oposición. De acuerdo con lo que informó Juan José Domínguez en Vía País, participaron Rodolfo Daer y Juan Carlos Acuña, por la CGT; Hugo Yasky y Claudio Marín, en representación de la CTA de los Trabajadores, y Ricardo Peidro, de la CTA Autónoma.

Este miércoles expondrá el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, en representación de la postura del Gobierno respecto a la regulación del teletrabajo.

En detalle, las 14 iniciativas presentadas por diputados plantean la regulación de la jornada laboral, el derecho a la desconexión digital, el consentimiento por escrito, el equipamiento, la compensación de gastos, el derecho a la intimidad y la seguridad e higiene, entre otras cuestiones.

Durante la reunión, Daer manifestó el apoyo de la CGT a la iniciativa y resaltó que la redacción debe dejar muy en claro algunas cuestiones respecto al teletrabajo, como por ejemplo que “es una modalidad laboral y no una actividad laboral” y que “toda compensación” de la empresa al trabajador por transferirle los costos de electricidad, Internet y/o de herramientas de trabajo “debe ser excluida del cálculo de la cuarta categoría de Ganancias”.

“Hay una cantidad de empresas, y no hablo de los call centers, que trasladan sus servicios de teletrabajo a otras latitudes buscando menores salarios y peores condiciones laborales y generando dumping en el comercio internacional y en nuestro país“, dijo el referente de la CGT.

A su turno, Claudio Marín, titular de la CTA de los Trabajadores, planteó lo que definió como “una situación terrible” que se observa desde el 20 de marzo, cuando se dictó el aislamiento en todo el territorio nacional.

“La jefatura, el gerente, el jefe de personal o quien fuera, están llamando a la casa de los compañeros, sábados, domingos, a las 10 de la noche, feriados, a la hora del almuerzo, a la hora del descanso. No se los respeta. ‘Total, está a mano’. ‘Total, se puede llamar’. Esto genera no solamente un estrés sino concretamente un aumento de la productividad y de la carga de trabajo. No es solamente un problema psicológico individual sino una extracción mayor de plusvalía”, describió Marín.

En este sentido, dijo que “el trabajador, según la ley de Contrato de Trabajo, está a disposición el tiempo que el empleador pague, no el que no pague” y que si está desempeñándose en horarios que están “por fuera de su jornada, se deben pagar horas extraordinarias“.

También manifestó en relación con el teletrabajo que las herramientas utilizadas, "tanto software como hardware, deben estar a cargo del empleador”. En el mismo sentido, apuntó a la conectividad: "Y cuando digo a cargo digo a cargo. No estamos hablando de grandes cifras. Es muchísimo menos que lo que se ahorra el empleador en gastos de mobiliario, gas, electricidad, luz, con los edificios vacíos”.