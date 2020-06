Espionaje ilegal: ex espía de la AFI habló ante la comisión del Congreso

La exposición del ex miembro de la AFI tuvo lugar ante la subcomisión creada puntualmente para estudiar la denuncia sobre esas presuntas maniobras de espionaje ilegal del macrismo radicada en los Tribunales Federales de Lomas de Zamora. El organismo está integrado por el diputado Rodolfo Tailhade y el senador Martín Doñate, del Frente de Todos, y el titular del bloque de la Cámara baja del PRO, Cristian Ritondo.

De acuerdo con fuentes parlamentarias, "Melo habló de su enemistad con (el ex agente) Alan Ruiz y contó que desde la AFI le exigían que, como abogado de Damián Lagaronne (involucrado en la causa de la barra brava de Independiente) direccionara la declaración de su defendido en contra de Hugo y Pablo Moyano".

Hugo Moyano es presidente de Independiente y líder del Sindicato de Camioneros, mientras que su hijo Pablo lo acompaña en la cúpula de ambas entidades.

La semana pasada, Melo denunció estos hechos en la Justicia federal de los tribunales de Comodoro Py. "También relató que Silvia Majdalani -ex segunda de la AFI- le pidió, por intermedio del espía Jorge 'Turco' Sáez, que no ratificara la denuncia contra Ruiz", señalaron las fuentes.

El ex agente de la AFI declaró que "no sabía que era lo que se hablaba con (Susana) Martinengo (ex asesora presidencial) y que él había ingresado a la Casa Rosada en dos oportunidades, pero por temas a los que le restó trascendencia".

Sobre las supuestas maniobras de espionaje ilegal dijo que hacían "lo que Sáez o Ruiz les decían en el grupo que tenían (al parecer era un grupo de whatsapp)", relataron las fuentes.

También dejaron trascender que el ex espía de la AFI "confirmó que fue parte del grupo que realizó maniobras de inteligencia sobre Florencia Macri -la hermana del ex presidente- y Salvatore Pica, su pareja" y "dijo que llevó a dos personas más a una casa contigua a la de Florencia Macri".