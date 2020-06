María Eugenia Vidal estuvo reunida con Rodríguez Larreta antes de dar positivo de coronavirus

La ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, confirmó este martes que dio positivo al examen de Covid-19. Temen por la salud del jefe de gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, con quien se reunió el pasado viernes. También compartieron el encuentro el senador Martín Lousteau y el ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó.