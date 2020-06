Espionaje ilegal: citan a una ex funcionaria de Macri sospechada de recibir informes de Inteligencia

La ex funcionaria del gobierno de Mauricio Macri, Susana Martinengo, sospechada de reunirse con ex agentes de la AFI en su despacho y de haber recibido informes de inteligencia ilegal que serían para el mismo ex presidente, deberá presentarse el viernes ante la Comisión Bicameral de Inteligencia. También deberá declarar el viernes el ex espía Alan Ruiz.