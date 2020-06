La increíble definición que tendrá la Champions League tras el parate por el coronavirus

El formato

Con Atalanta, Leipzig, PSG y Atlético de Madrid ya en cuartos de final, se espera a la resolución de las eliminatorias entre Juventus vs. Olympique de Lyon, Manchester City vs. Real Madrid, Bayern Munich vs. Chelsea y Barcelona vs. Napoli en sus partidos de vuelta para obtener los ocho equipos que se disputarán en un formato igual a la definición de un Mundial.

Dichas eliminatorias pendientes, como aclaró Giorgio Marchetti, dirigente de la UEFA, se jugarán en los estadios previstos o en Portugal, una decisión que aún no está cerrada. De este modo el Real Madrid y el Barcelona deberán esperar para saber si juegan su vuelta de octavos ante Manchester City y Napoli en Manchester y Barcelona respectivamente. Se jugarán entre el 7 y 8 de agosto. Se añadirían el estadio de Do Dragão en Oporto y el de Dom Afonso Henriques en Guimarães si fuera necesario a los dos de Lisboa para completar la ronda de octavos.

A partir de cuartos, todo será en Lisboa y a partido único. Los cuartos de final se jugarán entre el 12 y 15 de agosto; las semifinales el 18 y 19 de agosto. La final, el domingo 23 de agosto.

El sorteo del cuadro definitivo se realizará el próximo 10 de julio. Todos los partidos se jugarán a las 17, hora argentina.

Your #UCL August calendar. View this post on Instagram Your #UCL August calendar. A post shared by UEFA Champions League (@championsleague) on Jun 17, 2020 at 7:06am PDT

Sede

Será Lisboa la ciudad donde se dispute la fase final de Champions. Tiene dos estadios a escasa distancia uno de otro (Da Luz y José Alvalade) y cabe recordar que Portugal es uno de los países menos castigados por el coronavirus de Europa.