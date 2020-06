Es de Nueva Zelanda, quedó varado en Bariloche y le robaron todo: "Soy afortunado de estar en Argentina"

Justin, uno de los varados, es motociclista y, si bien nació en Nueva Zelanda, durante trece años vivió en Corea del Sur, donde trabajó en una universidad como profesor de inglés. Desde allí comenzó su viaje por el mundo en julio de 2018.

Tras su paso por Chile, llegó a Los Antiguos, en Santa Cruz, el pasado 15 de marzo, justo antes del cierre de la frontera. Su idea era llegar a Ushuaia donde terminaría la odisea. Pasó dos semanas en cuarentena con otras 22 personas en un campamento municipal en Perito Moreno, y después obtuvo el permiso para viajar a Bariloche.

“Llegué el 2 de abril, pasé dos semanas viviendo solo y luego encontré un lugar para vivir junto con algunos viajeros franceses que conocía de nuestra cuarentena en Perito Moreno. Desde aproximadamente el 15 de abril, compartimos una casa en Horacio Cruz Calle, Bariloche”, contó a este portal.

turista bariloche robo Justin es de Nueva Zelanda y viajó durante dos años hasta que quedó varado en Bariloche

Sin embargo, hace dos semanas, ladrones ingresaron a la vivienda y se llevaron el televisor, dos computadoras portátiles, una cámara y lente, un disco duro, algunos pesos y dólares, un celular, y documentos que metieron en una bolsa de equipaje de la moto de Justin.

En ese sentido, neozelandés rescató la hospitalidad de los habitantes de Bariloche tras enterarse de lo sucedido: “Los vecinos fueron muy serviciales y amables, nos ayudaron lo más posible”.

Los Antiguos Justin llegó a Los Antiguos, en Santa Cruz, el 15 de marzo y se mantuvo en cuarentena hasta abril

Justin puso énfasis en que la tristeza por el robo no se relaciona con lo material sino con la importancia del valor sentimental y tanto él como sus compañeros se mostraron esperanzados en poder recuperar los objetos.

Según contó a este portal, el celular robado -un Samsung A40-, no funciona, la pantalla está rota, pero guarda las fotos de la travesía de los tres viajeros: “Mi computadora portátil, una ASUS U36S, tiene 8 años, el teclado no funciona, pero tiene mis imágenes almacenadas. No puedo reemplazar muchas de estas fotos, se fueron. Muchas de estas cosas son casi inútiles para quien las tomó, pero son muy valiosas para nosotros”.

A pesar de todo lo sucedido, que incluyó un robo de similares características en Chile, donde le arrebataron el pasaporte, Justin se mostró muy agradecido con Argentina por las medidas tomadas durante la cuarentena: “Creo que el Gobierno argentino hizo un buen trabajo. Personalmente, me siento muy afortunado de estar en Argentina, creo que está haciendo un buen trabajo en comparación con otros países de esta región”.

“Por supuesto, el costo financiero es enorme”, remarcó y detalló lo sucedido en su país natal y los impactos de la cuarentena en la economía: “Nueva Zelanda se ha hecho famosa por casi eliminar el virus, pero hablé con amigos de allá y la economía sufrió mucho. Recortes salariales, despidos, etc. El turismo es una parte importante de nuestra economía nacional, al igual que aquí en Bariloche, y todos sabemos lo que le sucedió al turismo”.

Si bien todavía no está seguro de cómo seguirá su viaje, se mostró optimista: “La mayoría de las personas que conozco acá me parecen buenas personas y amables. Sé que el robo pudo haber sucedido en cualquier lugar. Además, Bariloche es increíblemente hermoso y en Argentina el vino es excelente. ¡Las cosas podrían ser mucho peor!”.