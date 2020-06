Rodríguez Larreta seguirá aislado hasta el segundo test de Covid-19

"Me hice el testeo y me dio negativo, pero el ministro de Salud me sugiere que trabaje desde casa hasta mañana que me hago un nuevo test", confió Rodríguez Larreta a la radio CNN. en referencia a las instrucciones que recibió de Fernán Quirós, titular de la cartera sanitaria en la Ciudad.

"No soy factor de riesgo, pero estamos en reuniones con otras personas y las puedo contagiar si me contagio, hay que ser responsables", aclaró el Jefe de Gobierno porteño en referencia a los múltiples compromisos políticos que tiene en su agenda debido a la articulación entre Ciudad, Provincia y Nación frente al desarrollo de la pandemia de Covid-19 en el área metropolitana de Buenos Aires.

Justamente algunas de las acciones que atañen al AMBA y no solo a la Ciudad tienen que ver con la prohibición del uso de transporte público para cualquiera que no haga un trabajo considerado esencial porque "la movilidad de la gente en el área metropolitana venía aumentando y eso es un motivo de preocupación".

Rodríguez Larreta explicó que "la Ciudad está estabilizada en un rango alto" de contagios por día, a razón de "entre 500 y 550" casos nuevos de Covid-19 por jornada, pero la evolución de esos números "es sólo uno de los datos" a tener en cuenta para flexibilizar o endurecer las medidas del aislamiento social.

El número de usuarios de transporte público, señaló Horacio Rodríguez Larreta, había bajado y en los últimos días volvió a subir, lo que "prende un alerta" en el Gobierno de la Ciudad.