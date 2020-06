Alfredo Cornejo sobre el espionaje ilegal: "No quiero defender a Macri porque no conozco la situación"

"Que caiga quien caiga, si ha habido espionaje ilegal", sostuvo Cornejo, sobre la causa que investiga el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, aunque juzgó: "veo mucho humo y poco fuego en varias de estas cosas".

En declaraciones a radio Con Vos, el también diputado nacional y ex gobernador de Mendoza, reveló estar "enojado" con el ex presidente Mauricio Macri y al ser consultado sobre el posible involucramiento del ex mandatario en las maniobras de presunto espionaje ilegal sobre dirigentes políticos, sindicales y periodistas, contestó: "no quiero defenderlo porque no conozco la situación".

"Estoy enojado con Mauricio Macri, porque gracias a ese fracaso económico, es que tuvimos esa derrota electoral que ha derivado en una involución de la Argentina", sostuvo y agregó: "así que estoy habilitado para defenderlo con objetividad, si hay que defenderlo; pero la verdad, es que no quiero defenderlo porque no conozco la situación".

Para Alfredo Cornejo, "en los servicios de inteligencia hay un descontrol absoluto de los gobiernos y puede pasar que no tengan ninguna vinculación el ex presidente", en la causa que se tramita en el Juzgado Federal 1 de Lomas de Zamora, en la que figuran como querellantes, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el mandatario porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"Acá hay casos concretos, se está poniendo énfasis en lo de Macri. La expropiación de Vicentin es para tratar de vincularlo a Macri y al crédito del Banco Nación no nos engañemos", consideró en alusión a los millonarios préstamos impagos, otorgados a la firma cerealera durante la gestión de Javier González Fraga, al frente de esa entidad bancaria oficial.

El diputado nacional consideró que la causa por espionaje avanza en el contexto de una "economía que está destruida gracias al apagón que hicieron el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina (Fernández de Kirchner)".

"Están chochos, contentos de que todos dependamos de ellos; las provincias, para pagar sus sueldos y demás. Todas, todas dependen de ellos; los municipios buena parte, casi todo el sector privado depende de ellos, están contentos. Esa la Argentina que soñaron", lanzó el titular del Comité Nacional de la UCR y apuntó al presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo.

Al respecto Alfredo Cornejo expresó: "Hasta el presidente de la UIA, Acevedo, en una cosa increíble prácticamente defiende la expropiación de Vicentin".