Ex agente de la AFI sobre el espionaje a Florencia Macri: "Habría que preguntarle a quien era presidente"

Ante la Comisión Bicameral de Inteligencia y a una pregunta del diputado del PRO, Cristian Ritondo, Melo admitió no tener respuestas a los por qué de ese espionaje a Florencia Macri y su pareja Salvatore Pica: “La falta de respuesta que puede llegar a tener cada uno de ustedes es la misma falta de respuesta que tengo yo. A mí no me entra en la cabeza, realmente. Habría que preguntárselo a quién fue el presidente o a quien estuvo a cargo de esta situación. La verdad es que responder yo… Es decir, ¿qué interés puedo tener yo en sacarle una foto al cuñado del presidente? Absolutamente ninguna”.

Antes, a una pregunta del diputado Rodolfo Tailhade, Melo contó que una oportunidad el “objetivo que tenían que fotografiar era Florencia, la hermana del presidente y el cuñado”. Pero que pensó que el espionaje estaba relacionado con una causa penal, que pensaba que era por una denuncia por contrabando.

Melo ratificó reuniones en la Casa de Gobierno, más precisamente en la oficina de Susana Martinengo a cargo de Documentación Presidencial durante el macrismo. La ex funcionaria era, según Melo, amiga personal de otro ex agente, Jorge Saez, quien iba más seguido a la Casa Rosada.

Al prestar declaración, Melo dijo que fue dos veces a la Rosada en enero de 2019, pero admitió las otras reuniones en lo de Martinengo denunciadas por Cristina Kirchner. Relató que Martinengo tenía una relación de amistad con Saez, que se había desempeñado en la Policia Metrolitana. Recuerda Melo que Martinengo trabajaba en el gobierno de la Ciudad cuando Macri era jefe de gobierno.

La declaración de Melo ratifica también el sistema de espionaje montado en los penales, donde se escuchaban conversaciones entre detenidos y sus letrados. Al propio Melo lo escucharon ya que él era abogado de un acusado alojado en el Melchor Romero.

Con lujo de detalles, Melo arroja las responsabilidades hacia arriba, primero hacia el agente Alan Ruiz, y apunta contra la segunda de Gustavo Arribas en la AFI, Silvia Majdalani. Tambien hizo alusión a la cabeza del ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich.

Cuenta que Ruiz siempre manifestaba, por lo menos dentro de la Agencia, que su superior era Silvia Majdalani. Y sí, él también manifestaba antes de entrar a la Agencia el vínculo que tenía con quien era la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “De hecho, él antes de entrar a la Agencia… No sé si recuerdan que hubo un caso de Expreso Pontevedra en un supuesto hecho de una extorsión y demás. En ese famoso audio, que también fue público, la supuesta víctima en un momento del audio dice: “Cualquier cosa hablen con Alan del Ministerio de Seguridad”.