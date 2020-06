Clara Muzzio, ministra del Gobierno de la Ciudad, dio positivo de coronavirus

"Les quiero contar que me dio positivo el hisopado por coronavirus. Me siento bien y estoy en mi casa, donde voy a cumplir con el aislamiento y con lo que me indiquen los médicos", sostuvo Muzzio en su cuenta de Twitter.

Y añadió: "Muchas gracias a todos por sus mensajes de apoyo. Quédense en sus casas y cuídense".

Durante la última semana se registraron varios casos de coronavirus en el ámbito de la política argentina que encendieron todas las alarmas de alerta e incluso llevaron a que el médico personal del presidente Alberto Fernández le recomendara que se aislara en la Quinta de Olivos y restringiera al máximo sus contactos con otras personas.

El primer positivo que se conoció fue el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, quien tuvo que ser internado por sus antecedentes de salud y en el día de ayer le aplicaron plasma para poder contrarrestar los devastadores efectos de la enfermedad que en Argentina ya dejó 948 muertos.

El miércoles, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, confirmó al igual que Muzzio, que se había contagiado de coronavirus.

Vidal dejó un mensaje muy similar en sus redes sociales, donde también llamó a la población a cuidarse y quedarse en sus casas ante el aumento diario de casos de la enfermedad.