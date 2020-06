Ginés González García le respondió a Gallardo: "Fue River el que no quiso presentarse a jugar"

En ese marco, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, le respondió al director técnico de River argumentando que fue su equipo el que no se presentó a jugar a mediados de marzo, cuando había apenas algunos casos de coronavirus en el país.

"Gallardo me dijo que yo era contradictorio, pero si mal no recuerdo fue River el que no quiso presentarse a jugar cuando pensábamos que el campeonato iba a seguir dos o tres fechas más", apuntó González García haciendo referencia al partido de la Copa de la Superliga en el que los dirigidos por Marcelo Gallardo no se presentaron ante Atlético Tucumán en el Estadio Monumental.

Marcelo Gallardo Atlético Tucumán River Superliga 2019/20 El 8 de marzo el River de Marcelo gallardo empató ante Atlético Tucumán

“Lo entiendo, él es un entrenador y vive de esto y para esto. Entiendo que esté nervioso y que tenga ganas de volver. Tiene que ver con los ánimos de su misión que es la de ser entrenador y yo trato de cumplir la mía”, lanzó el Ministro en FM 94.7.

El entrenador de River había hecho clara referencia a la falta de interés de algunos dirigentes del fútbol vinculados a AFA para que se retomen los entrenamientos en el país y le había pedido a Ginés González García que “explique cómo puede funcionar una industria con 500 empleados, y protocolos, pero no puede entrenarse un grupo reducido de futbolistas".

Según el Ministro, "esto podría ser solucionado con los jugadores de elite y de los clubes más importantes, pero no puede pasar en todas las divisiones. No deja de ser un riesgo que podemos evitar. Estamos con un pico de avance del coronavirus y me parece que no es el momento de poner el tema de hacer aperturas futbolísticas".

Marcelo Gallardo había cuestionado también que los equipos del interior del país no pudieran retomar sus actividades, algo que González García desaprobó: "Si bien el riesgo es menor en un entrenamiento, el tema es el transporte, que estamos viendo cómo lo reducimos, porque el 75 por ciento de los jugadores de fútbol está en el AMBA", indicó.

Sin embargo, González García no hizo ninguna referencia a los jugadores del interior del país, donde en la mayoría de las provincias ya se está en la fase de distanciamiento, se abrieron bares y gimnasios, pero el fútbol continúa parado.

Según indicó el Ministro, desde Salud se está "trabajando en un protocolo más integral, con distancias y lo que hay que hacer dentro y fuera de un vestuario", para cuando se plantee el regreso a los entrenamientos en el fútbol.

Tapia pidió reunirse con Ginés

En ese sentido, Ginés González García reveló también que Claudio Tapia, presidente de AFA, solicitó reunirse con él, algo que el Ministro aceptó, no sin antes aclararle que “una reunión siempre genera expectativas e ideas de apertura” y fue por ese motivo que finalmente el encuentro no se llevó a cabo. Tapia había sostenido esta semana que la vuelta a los entrenamientos "tendrá lugar cuando todo el país entre el fase 4 de cuarentena".

Por lo pronto este viernes los 24 presidentes de los clubes de primera división mantendrán una reunión vía "Zoom", para tratar este presente inactivo del fútbol argentino y, fundamentalmente, la proximidad del 30 de junio, día en que se terminarán los contratos de centenares de futbolistas.

El miércoles Rodolfo D'onofrio apoyó a Gallardo y este viernes estará en esa reunión en la que el vicepresidente de Rosario Central, Ricardo Carloni, ya anunció que va a cruzar al presidente de Talleres, de Córdoba, Andrés Fassi, porque consideró que éste desde México "le faltó el respeto al fútbol argentino", al referirse a ciertas incongruencias en las decisiones dirigenciales.