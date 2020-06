Apelan a la "sabiduría de los adultos" para evitar circulación el Día del Padre en la Ciudad

"Esa realidad va a resultar de lo que expliquemos los responsables de Gobierno, de lo que muestren los líderes comunitarios y, sobre todo, de la sabiduría de nuestros adultos mayores", dijo el ministro durante la conferencia de prensa.

Además, sostuvo que "ellos (por los padres) son los que tuvieron posibilidad de aprender de la vida y son los sabios", con lo cual llamó "a los abuelos y a los padres a pasar este domingo como corresponde, con mucho afecto pero también con mucho distanciamiento social".

Quirós indicó que es importante "hacer un esfuerzo estas semanas" y reiteró que "debemos ser precavidos y encontrar formas alternativas de saludarnos y vernos, sobre todo este domingo que es el Día del Padre".

"Si seguimos intensificando y cumpliendo el distanciamiento, vamos a reducir el índice de contagiosidad", subrayó el funcionario porteño, en la conferencia de prensa brindada esta mañana en la sede del Ejecutivo, ubicada en el barrio de Parque Patricios.

En este punto señaló que "cada ciudad, cada país tiene un capital social y cultural determinado, y nosotros pasaremos este domingo según cómo seamos capaces de pasarlo".

"Entendemos que hay una proporción de la sociedad que considera que se no es un riesgo juntarse , y otra que cree que esto es extremadamente peligroso y no importan las consecuencias. No hay que enojarse con esa realidad; es la riqueza de la diversidad", concluyó Quirós.