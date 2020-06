Alex Zanardi está en estado crítico tras un nuevo accidente

El parte médico del policlínico Santa María, al que fue trasladado en helicóptero, confirmó la gravedad de las lesiones por las que deberá ser sometido a una operación, informó Télam.

Fuentes de ese centro asistencial confirmaron que apenas arribado, el ex piloto de Fórmula 1, de 53 años, fue atendido en la sala de reanimación. Los médicos confirmaron que sus condiciones son críticas pues sufrió un traumatismo de cráneo que obliga a someterlo a una delicada intervención en el quirófano de neurocirugía.

No. 1 Moment of Year: Alex Zanardi winning at Brands Hatch