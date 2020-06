El espionaje ilegal llegó a la Corte Suprema de la Provincia

Llamado a 308 CPP a GUILLERMO BERRA y MARIA R. SARDIÑA (1).pdf

El expediente cursado por la fiscal Cecilia Corfield tiene por ahora procesados y detenidos al ex titular de la Auditoría General de Asuntos Internos, Guillermo Berra, y a María Rosario Sardiña, auditora Sumarial Especializada en Investigacion Patrimoniales de la gestión anterior. Estos dos funcionarios pertenecían al riñón de la ex gobernadora, por lo que no se descarta que la escala de responsabilidades pueda ir creciendo con el avance de la investigación.

El documento al que pudo acceder minutouno.com confirma que “entre las personas jurídicas espiadas se encuentran el Poder Judicial, la Administración de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (Suprema Corte), la Policía Federal Argentina, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, la la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, la Administración las Municipalidades de La Matanza, José C. Paz, Berazategui y el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos”.

La fiscal Silvina Langone llevó adelante la investigación de una de las causas más resonantes de la gestión Vidal, la fuga de los hermanos Lanatta, y figura como la primer víctima de esta banda. “Me espiaron a mi, a mi esposo y a dos de mis hijos, indagaron en nuestros movimientos migratorios y en nuestro patrimonio, no estoy segura si pincharon o no mi telefono, pero no me extrañaría”, contó a m1 Langone.

Un alto funcionario de la Justicia Bonaerense afirmó a este portal que, una vez revelado el rol que cumplió Alex Campbell, crecen las posibilidades de que la causa se unifique con la que tramita Villena en Lomas de Zamora. “No me extrañaría que se hayan espiado a sí mismos para luego presentarse como querellantes y deslindarse de las responsabilidades”, agregó, con respecto al rol que habría cumplido la ex gobernadora.

La cercanía de Vidal con Campbell quedó más al descubierto que nunca durante la última semana, cuando ambos dieron positivo de coronavirus después de haber participado de una reunión en conjunto.

Según marca la línea de investigación actual, estas maniobras se dieron a partir de la instalación de seis bases de inteligencia en el territorio bonaerense. En la Bicameral de Inteligencia, que sigue estos temas en el Congreso, consta que las bases fueron solicitadas por la propia Vidal.

En este contexto, vuelven a tomar valor las declaraciones que el Titular de la Suprema Corte de la Provincia realizó en julio del año pasado, cuando denunció la existencia de “ abusos y causas armadas”.